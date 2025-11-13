Cierre de campaña de Pachakutik en Guayaquil: jóvenes y tambores al ritmo del ‘No’

La avenida Nueve de Octubre también cobijó a simpatizantes de esta tienda política

Simpatizantes de Pachakutik recorren la avenida Nueve de Octubre en Guayaquil durante el cierre de campaña.

Pachakutik también recorrió la avenida Nueve de Octubre en su cierre de campaña, pero lo hicieron después del cierre de campaña de Unidad Popular.

Ellos se habían concentrado en el Parque Centenario alrededor de las 17:30. Durante su caminata, fueron custodiados por miembros de la Policía Nacional.

Varios jóvenes caminaban al ritmo de los tambores, saltando, mientras otros ondeaban banderas de Pachakutik.

Juan Giraldo, conocido artísticamente como Karamelo Eskaso, comentó que apoyaba la opción ‘No’ porque no quiere que los derechos de la naturaleza sean abolidos, ni que haya bases militares en el país. “No se las necesita, basta con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; hay que cuidar la soberanía”.

Jóvenes bailando al ritmo de los tambores de la Batucada Popular en el cierre de campaña de Pachakutik. Francisco Flores

Actividades en el cierre

Desde una camioneta doble cabina negra se escuchaba música que decía: “Somos la historia que no vas a borrar. Fuera Noboa, fuera”. En la parte posterior de la camioneta había tres parlantes.

En la intersección de la avenida Nueve de Octubre y Simón Bolívar, los jóvenes se concentraron. La Batucada Popular marcó el ritmo en el sitio.

Los jóvenes bailaron al son de los tambores. En medio de ellos flameaba la bandera multicolor de Pachakutik.

En la marcha también participó el Frente de Mujeres Libres y Soberanas. Leonor Peñafiel, coordinadora de la agrupación, comentó a EXPRESO que apoyaban el ‘No’, debido a que la ciudadanía está desatendida. “Hay necesidades, falta de trabajo y, desde que Noboa está en el poder, no ha hecho ningún cambio en pro del país. ¿Por qué votar sí, si tampoco lo hará?”.

Poca paciencia de conductores

En el cierre de campaña de Pachakutik también estaban miembros de la Comisión de Familiares por una Vida Digna. Ellos, con carteles en mano, gritaban “No”.

Debido a que la Batucada impedía la circulación, un conductor de un auto amenazó a los simpatizantes con mover el carro de placas GLI-650. La Policía tuvo que intervenir, ya que se había abierto un carril para que la gente pudiera circular.

La gente permaneció en el sitio tocando los tambores, mientras otros gritaban la consigna: “No, Noboa, no”.

