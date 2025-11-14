Consulta popular: ¿A qué hora estarán listos los resultados de la consulta?

Dos empresas están acreditadas para realizar exit poll o encuestas a boca de urna. ¿Lo harán o no?

Todo está listo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ultima los detalles para la jornada del 16 de noviembre del 2025 en la que los ecuatorianos están convocados a responder cuatro preguntas en em marco de la consulta popular y referéndum.

Ayer, 13 de noviembre del 2025, fue el último día de campaña oficial, de acuerdo al cronograma electoral aprobado por el ente organizador. Las organizaciones políticas salieron a las calles de varias ciudades del país para demostrar su presencia y movimiento de masas y pedir el voto a favor del Sí o del No. El movimiento ADN, del presidente Daniel Noboa, se concentró en Guayaquil, Machala y otras ciudades a pedir el voto pot el Sí. Mientras que el partido Unidad Popular y organizaciones sociales se tomaron las calles de Guayaquil para promocionar el No.

La gran pregunta que puede rondar a los votantes es: ¿a qué hora se conocerán los resultados de la consulta y el referéndum? El consejero del CNE, José Cabrera, en entrevista con Teleamazonas, informó que tras el simulacro electoral midieron tiempos y estiman que entre las 18:30 y 19:00 empiecen a ingresar los primeros resultados al sistema del CNE. Y que entre las 22:30 y 23:00 esté procesado entre el 85 y 90 % de las actas del país. "Recordemos que los miembros de juntas receptoras del voto realizan el escrutinio. Son cuatro actas pese a que es una sola hoja (papeleta). Una vez que realizan el escrutinio van al sitio de escaneo y se ingresan los datos", relató el funcionario.

¿Habrá o no exit poll?

El consejero Cabrera informó que dos empresas están acreditadas por el CNE para realizar exit poll o encuestas a boca de urna durante la jornada del 16 de noviembre. No obstante, ninguna de las dos lo harán. ¿Por qué?

Cabrera detalló que ayer, 13 de noviembre del 2025, recibieron sendos comunicados de Centro Invest y Cedatos, las empresas acreditadas para realizar exit poll. La primera esgrimió argumentos económicos; mientras que la segunda, justificó diciendo que el tiempo era corto y la inseguridad del país.

Los cuatro temas de la consulta y el referéndum

Los ecuatorianos están llamados a pronunciarse sobre cuatro preguntas. La primera trata el levantamiento o no sobre la prohibición constitucional a establecer bases militares en suelo ecuatoriano. La segunda es sobre eliminar o no el financiamiento estatal a las organizaciones política, también llamado Fondo Partidario Permanente.

La tercera pregunta consulta a los votantes sobre la reducción del número de legisladores. Y la cuarta, sobre la convocatoria o no a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Política.

