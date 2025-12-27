Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Ponernos a servir

Mi propuesta es la de bajarse de los pedestales, para ponernos a servir

Ojalá que el auténtico mensaje de solidaridad y acogida que brota de la Navidad contribuya a crear una sensibilidad más profunda ante las antiguas y nuevas formas de pobreza, o el bien común, con el que todos estamos llamados a colaborar y a cooperar.

En un mundo cada vez más caótico e incluso violento, sólo hay que contemplarlo cada día. En efecto, la atmósfera mundana está llena de bochornos y crueldades. Únicamente hay que ver la mirada de esas multitudes, completamente perdidas, con la desesperación y en total soledad, agilizado todo por una cultura digital marcada por discursos de odio, distorsionando de este modo la realidad, lo que genera ansiedad, depresión y, en los casos más graves, pérdida de sentido y suicidio. Tampoco podemos continuar ensombreciendo la luz que ilumina nuestra existencia; en multitud de ocasiones, adormecida o endiosada de absurda prepotencia. Mi propuesta es la de bajarse de los pedestales, para ponernos a servir.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ernesto Albán Ricaurte | Inteligencia artificial y derecho

  2. Mauricio Velandia | Preguntas incómodas

  3. Carlos Andrés Vera | Ahora o nunca

  4. Abelardo García Calderón | Respetemos la infancia

  5. Carmen Ojeda Oquendo | El mito del ‘cierre perfecto’ del año

LO MÁS VISTO

  1. ​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

  2. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  3. Dónde ver EN VIVO y detalles de Marruecos vs Malí por Copa Africana de Naciones 2025

  4. Guayaquil en alerta por altas temperaturas diurnas y calor extremo en la Costa

  5. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

Te recomendamos