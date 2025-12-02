¿Qué otros beneficios económicos reciben los jubilados del IESS en diciembre?

Los jubilados del IESS no solo reciben su pensión mensual en diciembre, sino también el décimo tercer sueldo

Cada diciembre, los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reciben su pensión habitual junto con el décimo tercer sueldo, conocido como bono navideño. Este pago corresponde a la doceava parte de las pensiones acumuladas durante el año y se acredita antes del 20 de diciembre.

El décimo tercer sueldo es un derecho establecido en la normativa ecuatoriana y representa un alivio económico importante en vísperas de las festividades. En ocasiones, se ha generado confusión sobre si este pago puede adelantarse, pero el IESS ha aclarado que se mantiene en diciembre, salvo decisiones excepcionales del Gobierno.

Lo que deben esperar los jubilados en diciembre

El IESS confirmó que los jubilados recibirán su décimo tercer sueldo en diciembre de 2025, como se ha realizado normalmente. Este pago se sumará a la pensión mensual y tendrá que ser emitido antes del 24 de diciembre.

La institución recordó que el bono navideño es un derecho garantizado y que se entregará de manera puntual. Además, reiteró que los pagos adelantados de noviembre no afectan la programación regular de diciembre.

Incrementos automáticos y revalorización de pensiones

Además del bono navideño, los jubilados del IESS cuentan con dos incrementos automáticos de 10 dólares cada uno, que se suman a la pensión mensual sin necesidad de trámites adicionales. Estos ajustes se aplican al inicio de cada año y responden a la revalorización por inflación y al ajuste general de pensiones.

Este mecanismo busca garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo frente al costo de vida. Los aumentos automáticos benefician principalmente a los pensionistas de vejez, quienes representan la mayoría de jubilados en el país.

El IESS diferencia dos categorías de aumento. El primero es el denominado Mejor Aumento, que se concede a los jubilados que cumplen 70 años de edad y acreditan 420 aportaciones o más. El segundo es el Aumento Excepcional, destinado a quienes cumplen 80 años y registran al menos 360 aportaciones. Este último no se entrega si el jubilado ya recibió el anterior. Ambos ajustes se aplican de forma automática en el sistema de pensiones.

Beneficios complementarios: salud, préstamos y auxilio de funerales

El IESS también ofrece beneficios complementarios que se mantienen activos en diciembre y durante todo el año. Entre ellos destacan:

Seguro de salud integral: acceso a atención médica en hospitales y centros del IESS, incluyendo consultas, tratamientos y medicinas.

Préstamos hipotecarios: posibilidad de acceder a créditos para vivienda, con condiciones preferenciales para jubilados.

Auxilio de funerales: cobertura económica para gastos funerarios en caso de fallecimiento del pensionista.

Afiliación voluntaria en el exterior: para ecuatorianos que residen fuera del país, garantizando atención de salud integral y pensión jubilar.

Otras personas que reciben el décimo

El beneficio aplica a todos los trabajadores bajo relación de dependencia, sin importar el sector en el que se desempeñen. También lo reciben los jubilados y pensionistas, quienes cuentan con este ingreso adicional como parte de sus derechos adquiridos.

Es importante destacar que el décimo tercer sueldo no forma parte de la remuneración anual para efectos tributarios. Según el Ministerio del Trabajo, este ingreso no se considera en el cálculo del impuesto a la renta, ni en el pago de aportes al IESS, ni en la determinación de fondos de reserva o jubilación.

En 2025, la fecha límite para el pago está fijada en el 24 de diciembre, aunque el Gobierno dispuso que los funcionarios públicos reciban este beneficio de manera anticipada, el 14 de noviembre, con el objetivo de inyectar liquidez y dinamizar la economía antes del Black Friday y la temporada navideña.

