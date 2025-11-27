Expreso
decimo
El bono navideño o décimo se puede entregar hasta el 24 de diciembre.CANVA

Décimo tercer sueldo 2025: Guía completa, fecha límite de pago y como calcular

El décimo tercer sueldo 2025, conocido como bono navideño, debe pagarse en Ecuador hasta el 24 de diciembre

El décimo tercer sueldo es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores ecuatorianos. Popularmente conocido como aguinaldo o bono navideño, este ingreso adicional representa un alivio económico para las familias en vísperas de las festividades de diciembre.

De acuerdo con el artículo 111 del Código del Trabajo, el décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte de los ingresos habituales percibidos durante el año calendario. Esto incluye salarios, horas extras, comisiones y demás rubros que forman parte de la remuneración mensual.

En 2025, la fecha límite para el pago está fijada en el 24 de diciembre, aunque el Gobierno dispuso que los funcionarios públicos reciban este beneficio de manera anticipada, el 14 de noviembre, con el objetivo de inyectar liquidez y dinamizar la economía antes del Black Friday y la temporada navideña.

¿Quiénes reciben el décimo tercer sueldo?

El beneficio aplica a todos los trabajadores bajo relación de dependencia, sin importar el sector en el que se desempeñen. También lo reciben los jubilados y pensionistas, quienes cuentan con este ingreso adicional como parte de sus derechos adquiridos.

Es importante destacar que el décimo tercer sueldo no forma parte de la remuneración anual para efectos tributarios. Según el Ministerio del Trabajo, este ingreso no se considera en el cálculo del impuesto a la renta, ni en el pago de aportes al IESS, ni en la determinación de fondos de reserva o jubilación.

Cómo calcular el décimo tercer sueldo 2025

El cálculo del décimo tercer sueldo es sencillo y está regulado por la ley. Se debe sumar todo lo percibido por el trabajador entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, incluyendo sueldos, horas extras, comisiones y bonificaciones habituales.

El resultado de esa suma se divide para doce, obteniendo así el monto que corresponde al décimo tercer sueldo. En términos prácticos, el trabajador recibe un valor proporcional a lo que ha ganado durante el año.

Por ejemplo, si una persona percibió ingresos constantes de 800 dólares mensuales, su décimo tercer sueldo será equivalente a un mes de salario adicional. Si los ingresos fueron variables, el monto reflejará ese promedio anual.

