Décimo Tercer Sueldo 2025 Ecuador: Cuándo se paga y la fórmula exacta para calcularlo

Trabajadores y jubilados que no recibieron el adelanto del décimo tercer sueldo deberán cobrarlo en diciembre

La consulta sobre el pago del décimo tercer sueldo vuelve cada diciembre. Este año, la inquietud creció porque el Gobierno sugirió al sector privado adelantar voluntariamente este beneficio, algo que no todos los empleadores hicieron. Ante ello, la especialista laboral, Vanessa Velásquez, consultada explica a Diario EXPRESO qué ocurre en estos casos, cuál es la fecha límite para recibir el bono navideño y cómo calcularlo correctamente.

Quienes no accedieron al pago anticipado deberán recibir su décimo tercer sueldo hasta el 24 de diciembre. Esa fecha aplica para todos los trabajadores del sector privado, con dos excepciones: quienes decidieron mensualizar este beneficio —y por tanto lo reciben de manera proporcional cada mes— y los operarios artesanos, que no están incluidos en este régimen.

El cálculo del décimo tercero es sencillo: se suman todos los valores percibidos durante el año por salario, horas extras, comisiones y recargos, y esa cifra se divide entre 12. No se incluyen las utilidades ni los fondos de reserva. Todo lo demás sí debe sumarse: horas suplementarias, extraordinarias, recargo nocturno y comisiones.

El bono navideño para jubilados

En el caso de los jubilados, el criterio es el mismo: quienes no recibieron el pago anticipado deben obtener su décimo tercero también hasta el 24 de diciembre. Aunque usualmente sus pensiones se pagan alrededor del día 20, la ley prevé este margen adicional.

¿Qué pasa si el empleador no cumple? El trabajador puede presentar una denuncia en el Ministerio de Trabajo, lo que podría derivar en sanciones de hasta 20 salarios básicos (en el 2025 suman 9.400 dólares), dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Según la especialista, estos casos no son frecuentes, salvo en empresas que atraviesan serios problemas de liquidez. En la práctica, antes de llegar a una denuncia, suele haber acuerdos internos para diferir o pactar un pago parcial.

Pese a ello, advierte que el décimo tercer sueldo es un beneficio que los empleadores deben provisionar con anticipación, por lo que la falta de pago no debería ser la norma.

