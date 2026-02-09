Feriado de Carnaval 2026 en Ecuador: ¿Cuánto deben pagarte si trabajas?

Ecuador se prepara para el feriado de Carnaval: sepa cuánto cobrará si trabaja en los días de descanso obligatorio

El calendario nacional marca la llegada del segundo feriado del año. En este 2026, el Carnaval se celebrará oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero. Al sumarse al fin de semana previo (sábado 14 y domingo 15), los ecuatorianos disfrutarán de un puente vacacional de cuatro días consecutivos. Según la normativa vigente, estas jornadas son de descanso obligatorio y no recuperables a nivel nacional.

No obstante, la dinámica económica del país no se detiene por completo. Sectores estratégicos como la salud, seguridad, transporte y, de manera especial, el turismo, mantendrán sus operaciones activas. Para quienes deban cumplir con su jornada laboral en estos días de asueto, el marco legal ecuatoriano garantiza una compensación económica específica que los empleadores están obligados a cumplir.

¿Cómo calcular el pago extra si le toca trabajar?

El cumplimiento de los derechos laborales es fundamental durante estas fechas. El artículo 55 del Código de Trabajo estipula que toda actividad realizada en días de descanso obligatorio debe ser remunerada con un recargo del 100 %. En términos sencillos, esto implica que el trabajador debe percibir el doble de su remuneración diaria habitual por cada jornada laborada en feriado.

Para realizar el cálculo de forma precisa, el trabajador debe dividir su salario mensual para 240 horas (promedio mensual establecido por ley). Tomando como referencia el salario básico unificado de $482, el desglose matemático es el siguiente:

Valor hora ordinaria: $ 2,00 (482 ÷ 240).

Valor hora en feriado: $4,00 (con el 100 % de recargo).

Jornada de 8 horas: $32,00 por el día laborado.

Este monto representa exactamente el doble de lo percibido en un día ordinario. El Ministerio del Trabajo ha recordado que el respeto a estas disposiciones es obligatorio, y cualquier irregularidad o falta de pago de los recargos puede ser denunciada ante dicha cartera de Estado para las sanciones correspondientes.

