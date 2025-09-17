Empresas en Ecuador buscan personal: ventas, call center y más en Quito y Guayaquil

Las ofertas se concentran en ventas, atención al cliente, producción y tecnología

Varias empresas en Ecuador han abierto múltiples vacantes laborales en septiembre de 2025, especialmente en Quito, Guayaquil y Durán. Las áreas con mayor demanda son ventas, call center, atención al cliente, producción, tecnología y servicios jurídicos. Entre las compañías que buscan personal están Mavimpo S.A., Bangara, Edesa, Corporación El Rosado, Pronaca, Fresenius Medical Care, Comisariato El Constructor, Dipaso y Servicobranza.

Las vacantes incluyen 15 asesores comerciales de telemarketing, 50 ejecutivos de ventas y seguros, cinco asistentes de almacén, además de puestos técnicos como desarrollador fullstack, auxiliar de producción y asistente legal en cartera judicial. También se requieren ayudantes de producción, estibadores y coordinadores comerciales.

Para postular, los interesados deben registrarse en plataformas como Multitrabajos, completar su perfil y seguir el proceso de aplicación. Las empresas valoran habilidades como comunicación efectiva, orientación a resultados, manejo de herramientas digitales (Power BI, SAP, Excel), y experiencia en ventas o procesos productivos.

Salud mental en el trabajo Ecuador 2025: Estudio revela cifras preocupantes Leer más

Perfiles más buscados: ventas y tecnología

El sector comercial lidera la demanda de talento, especialmente en ventas presenciales y telemarketing. Empresas como Bangara y Mavimpo S.A. requieren ejecutivos con experiencia en seguros, asistencias y atención telefónica. Se valoran habilidades blandas.

En paralelo, el sector tecnológico también muestra señales de crecimiento. La empresa Dipaso busca un desarrollador fullstack con experiencia en Laravel, PostgreSQL y servidores Linux. En el área de producción, Pronaca y Fresenius Medical Care requieren auxiliares y ayudantes con conocimientos en BPM, química industrial y manejo de montacargas. Estas posiciones suelen estar ubicadas en plantas de Durán y el norte de Quito, con jornadas completas y exigencias operativas.

Vacantes destacadas: requisitos y cómo postular

Aquí algunas de las ofertas laborales más relevantes publicadas esta semana:

Empresa: Mavimpo S.A.

Mavimpo S.A. tienen vacantes de asesor comercial de telemarketing en Guayaquil. La empresa busca personas con excelentes habilidades de comunicación, orientación a resultados y actitud positiva. Hay 15 vacantes disponibles, y los interesados pueden postular aquí.

Empresa: Bangara

En Quito, la empresa Bangara requiere ejecutivos de ventas y seguros con experiencia en comercialización de asistencias, manejo de objeciones y disponibilidad para trabajo presencial. Se ofrecen 50 plazas, y el proceso de aplicación está disponible aquí.

Empresa: Pronaca

Pronaca tiene abierta la vacante de auxiliar de producción en Durán. Se requiere conocimiento en BPM, disponibilidad para turnos rotativos y capacidad para trabajo físico. Hay 10 cupos disponibles, y los postulantes pueden aplicar aquí.

Empresa: Dipaso

Dipaso busca un desarrollador fullstack con experiencia en Laravel, PostgreSQL y servidores Linux. La modalidad es híbrida, con sede en Quito, y se ofrecen dos vacantes. Los interesados pueden postular aquí.

Empresa: El Rosado

Corporación El Rosado tiene abierta la vacante de asistente de almacén en Quito. No se requiere experiencia, pero sí disponibilidad de tiempo completo, buena presencia y disposición para horarios rotativos en centros comerciales. Hay 5 vacantes disponibles. Los interesados pueden postular aquí.

Empresa: Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ofrece 2 vacantes en Quito para ayudante de producción, dirigidas a bachilleres con experiencia mínima de seis meses en procesos similares, conocimientos en BPM y licencia de montacargas (deseable). Los interesados pueden postular aquí.

Empresa: Comisariato El Constructor

Comisariato El Constructor busca un estibador cargador en Guayaquil con título de bachiller, al menos un año de experiencia en carga y descarga de materiales, y residencia en el sur de la ciudad (indispensable). Hay 1 vacante disponible. Los interesados pueden postular aquí.

Empresa: Servicobranza

Servicobranza busca un asistente legal para cartera judicial en Guayaquil, con título universitario en Derecho o afines, al menos un año de experiencia en cobranzas judiciales, y conocimientos en derecho procesal civil, normativa financiera, manejo de expedientes y redacción de escritos. Hay 1 vacante disponible. Los interesados pueden postular aquí.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ