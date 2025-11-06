¿Cuándo será el próximo feriado en Ecuador? Estas son las fechas

El calendario oficial del Ministerio de Turismo confirma que el próximo feriado nacional será por Navidad

Ecuador vivió a inicios de noviembre el último feriado largo del año, que combinó el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. El descanso se extendió desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre de 2025, generando un puente de cuatro días que benefició al sector turístico y comercial

De acuerdo con el Viceministerio de Turismo, este feriado fue uno de los más concurridos del año, con un incremento significativo en la visita a playas, destinos patrimoniales y ciudades de la Sierra. El movimiento económico superó las expectativas, consolidando a los feriados como una herramienta clave para dinamizar la economía nacional.

Próximo feriado nacional: Navidad

El calendario oficial de feriados nacionales, publicado por el Ministerio de Turismo, establece que el jueves 25 de diciembre de 2025 será el último día de descanso obligatorio del año, en conmemoración de la Navidad. Este feriado no se traslada, por lo que se mantiene en su fecha original, debido a la ley de Feriados.

La Navidad es uno de los feriados más significativos del calendario, no solo por su carácter religioso y cultural, sino también por el impacto económico que genera en sectores como el comercio, el turismo y la gastronomía.

Día libre por Año Nuevo

El siguiente feriado nacional será el jueves 1 de enero de 2026, correspondiente a la celebración de Año Nuevo. Esta fecha tampoco se traslada y marca el inicio del calendario de feriados del nuevo año.

De acuerdo con el cronograma oficial del Viceministerio de Turismo, el 2026 contará con 11 días de descanso nacional, incluyendo celebraciones religiosas, históricas y cívicas. Año Nuevo es el primero de ellos y suele ser aprovechado por las familias para actividades recreativas y turísticas, especialmente en la Costa y la Sierra.

Las fechas para los feriados del 2026 son las siguientes:

Año Nuevo: Jueves 1 de enero.

Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: Viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.

Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.

Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.

Navidad: Viernes 25 de diciembre.

Feriado adicional en Quito por la Fundación de la ciudad

Además del feriado nacional de Navidad, los habitantes de Quito tendrán un día de descanso adicional por la conmemoración de la Fundación de la capital, que se celebra cada 6 de diciembre.

En 2025, esta fecha cae sábado, por lo que se trasladará al viernes 5 de diciembre, convirtiéndose en un feriado local exclusivo para la capital. Este día de asueto busca fomentar la participación ciudadana en las fiestas de Quito y dinamizar la economía local.

