El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó la atención de 38.059 emergencias en todo el país durante el feriado.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó la atención de 38.059 emergencias en todo el país durante el feriado.Cortesía

ECU 911 atendió 38.059 emergencias durante el feriado de noviembre en Ecuador

Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundaciones

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó la atención de 38.059 emergencias en todo el país durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, entre el 1 y el 4 de noviembre de 2025. 

Principales tipos de emergencias

  • Seguridad ciudadana: 26.951 casos (69,7%)
  • Tránsito y movilidad: 4.331 casos (11,4%)
  • Gestión sanitaria: 4.058 casos (10,7%)
  • Violencia intrafamiliar: 1.071 reportes
  • Accidentes de tránsito: 1.283 casos
  • Incendios: 293 casos

Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundaciones (162 casos), que crecieron un 210% respecto al mismo feriado de 2024.

Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundaciones
Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundacionesCortesía
Feriado en cuenca

Resultados del feriado en Cuenca generan contradicciones

El feriado dio un estímulo al turismo en Ecuador.

El flujo de visitantes durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca brinda un aliento al sector turístico tras los días de paro nacional y de cara al cierre del año. El movimiento turístico superó las expectativas en las provincias de Tungurahua, Santa Elena y Manabí.

Según datos municipales, la ocupación hotelera alcanzó el 80 %, mientras que las plataformas de alojamiento como Airbnb registraron un 70 % de ocupación. Además, las playas de El Murciélago, Tarqui y Santa Marianita fueron las más visitadas

