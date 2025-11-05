ECU 911 atendió 38.059 emergencias durante el feriado de noviembre en Ecuador

Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundaciones

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó la atención de 38.059 emergencias en todo el país durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, entre el 1 y el 4 de noviembre de 2025.

Principales tipos de emergencias

Seguridad ciudadana: 26.951 casos (69,7%)

Tránsito y movilidad: 4.331 casos (11,4%)

Gestión sanitaria: 4.058 casos (10,7%)

Violencia intrafamiliar: 1.071 reportes

Accidentes de tránsito: 1.283 casos

Incendios: 293 casos

Se registraron 4.253 casos de libadores, 2.068 escándalos, 147 fiestas y un aumento significativo en inundaciones (162 casos), que crecieron un 210% respecto al mismo feriado de 2024.

El feriado dio un estímulo al turismo en Ecuador.

El flujo de visitantes durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca brinda un aliento al sector turístico tras los días de paro nacional y de cara al cierre del año. El movimiento turístico superó las expectativas en las provincias de Tungurahua, Santa Elena y Manabí.

Según datos municipales, la ocupación hotelera alcanzó el 80 %, mientras que las plataformas de alojamiento como Airbnb registraron un 70 % de ocupación. Además, las playas de El Murciélago, Tarqui y Santa Marianita fueron las más visitadas

