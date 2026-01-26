¿Cuáles son las consecuencias de circular sin sticker de revisión técnica en Ecuador?

Circular sin el sticker de la Revisión Técnica Vehicular puede acarrear multas económicas y otro tipo de sanciones

La revisión vehicular es un procedimiento obligatorio que busca garantizar que los automotores se encuentren en condiciones óptimas.

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) es un procedimiento obligatorio que busca garantizar que los automotores se encuentren en condiciones óptimas de seguridad y emisiones para circular. Este proceso incluye la inspección de frenos, luces, suspensión, llantas y sistemas de emisiones contaminantes. Una vez aprobado, el vehículo recibe un sticker oficial que certifica su cumplimiento.

Circular sin este distintivo implica que el vehículo no ha pasado la revisión, lo que acarrea sanciones legales y administrativas. Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la RTV es indispensable para completar la matriculación anual y sin ella el automotor no puede ser considerado apto para circular.

Incumplimiento de la RTV

Los conductores que no cumplen con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en el mes que les corresponde se exponen a diversas consecuencias:

Multas económicas derivadas del incumplimiento del calendario oficial.

Imposibilidad de matricular el vehículo, lo que significa que no podrá circular de manera legal.

Retención del automotor durante operativos de control realizados por las autoridades de tránsito.

Recargos adicionales que se acumulan si el trámite se posterga por varios meses.

Mayor riesgo de accidentes, debido a posibles fallas mecánicas que no han sido detectadas ni corregidas.

Multas para vehículos que incumplieron en 2025

Los conductores que no realizaron la Revisión Técnica Vehicular (RTV) ni la matriculación anual durante el año 2025 deberán asumir sanciones económicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y las entidades locales como la AMT en Quito y la ATM en Guayaquil.

Las multas vigentes son las siguientes:

$25 por incumplir con la calendarización oficial de la RTV.

$50 por no presentarse a la revisión técnica o por no aprobarla.

$25 como recargo anual por falta de pago de la matrícula.

¿Qué se evalúa en la Revisión Técnica Vehicular?

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) es un proceso obligatorio que se realiza en tres etapas y tiene como objetivo garantizar que cada automotor cumpla con las condiciones mínimas de seguridad vial y control ambiental.

En la primera fase, se verifican los sistemas de iluminación, los niveles de ruido y las emisiones de gases contaminantes, asegurando que el vehículo no represente un riesgo para el entorno.

En la segunda fase, se ejecutan pruebas de frenos, suspensión y alineación, elementos fundamentales para la estabilidad y el control del automotor en carretera.

Finalmente, en la tercera fase, los técnicos inspeccionan la parte inferior del vehículo, incluyendo el chasis y la suspensión, para detectar posibles daños estructurales o fallas mecánicas. Si el vehículo supera todas las etapas, la RTV queda validada y se coloca el sticker de aprobación en el parabrisas. Con este distintivo, el proceso de matriculación anual se completa automáticamente y el conductor recibe el permiso de circulación junto con el adhesivo oficial

