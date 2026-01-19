Quito inicia la Revisión Técnica Vehicular 2026: costos, multas y cómo agendar cita

¿Cómo hacer la Revisión Técnica Vehicular 2026 en Quito? Guía completa de la AMT

Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular de Quito retomaron la atención para la revisión y matriculación vehicular 2026.

Desde este lunes 19 de enero, los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de Quito reanudaron la atención al público para los procesos de revisión y matriculación vehicular 2026, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

A esta operación se suman los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, que atenderán exclusivamente con cita previa, especialmente para trámites de matriculación, transferencia de dominio y casos especiales.

Más de 579 mil revisiones realizadas en 2025

Según Germán López, director de Revisión Técnica Vehicular, durante el año 2025 se realizaron 579.000 revisiones vehiculares entre enero y diciembre. No obstante, alrededor del 10% del parque automotor quedó rezagado.

“El dato no es exacto, ya que la normativa permite que los ciudadanos realicen la revisión técnica en cualquier centro autorizado a nivel nacional, no solo en Quito”, explicó el funcionario.

Inicia oficialmente el proceso de Revisión Técnica Vehicular 2026

Desde este lunes se habilitó el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2026. Los usuarios deben seguir estos pasos:

Consultar valores pendientes en la página oficial de la AMT:

www.amt.gob.ec

Cancelar todas las obligaciones registradas.

Agendar la cita en línea en la misma plataforma.

Presentarse al centro seleccionado en la fecha y hora asignadas.

Estos son los centros habilitados para realizar la RTV

Guamaní, calle Leonidas Mata y calle S52, sector La Perla (sur).

Guajaló, av. Pedro Vicente Maldonado y pasaje revisión vehicular S/N, sector Asistencia Social (sur).

Los Chillos, calle Isla Fernandina S/N y av. General Rumiñahui, sector Conocoto (valle de Los Chillos).

Florida , calle Florencia Malo y Carlos Arteta, sector El Pedregal (norte).

San Isidro del Inca, calle José Félix Barrerio y calle De los Álamos, sector Unión y Progreso (norte)

Carapungo, calle Duchicela y Pedro Ramos, sector El Clavel (norte).

La capacidad diaria es de 3.600 citas, y hasta la mañana de este lunes ya se habían atendido cerca de 2.000 vehículos.

Horarios de atención en los centros de revisión y matriculación

CRTV:

Lunes a viernes: 07:30 a 17:00

Sábados: 07:30 a 12:00

Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe:

Lunes a viernes: 08h00 a 16h30

Nuevos costos de la Revisión Técnica Vehicular en 2026

Para este año se registra un ligero incremento en las tarifas. En el caso de los vehículos livianos, el valor es el siguiente:

Revisión Técnica Vehicular: $ 31,56

Adhesivo: $ 5,00

La AMT recordó que la calendarización nacional por último dígito de la placa se mantiene sin cambios:

Inicia en febrero con el dígito 1

Finaliza en noviembre con el dígito 0

Durante enero, podrán realizar el trámite:

Los usuarios rezagados de 2025

Quienes deseen adelantar la revisión y obtener el Permiso Anual de Circulación (PAC) 2026

Una vez aprobado el proceso, el PAC será enviado al correo electrónico registrado.

Multas para vehículos que no cumplieron en 2025

Los conductores que no realizaron la revisión y matriculación en 2025 deberán cancelar las siguientes multas:

$ 25 por no cumplir con la calendarización

$ 50 por no presentarse o no aprobar la RTV

$ 25 por recargo anual por no pago de matrícula

