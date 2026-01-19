Conexión del Valle de Tumbaco con el Metro de Quito: retos de la movilidad

Transporte. En barrios de Tumbaco, usuarios exigen que transporte público se extienda y cubra otros sectores sin servicio regular actualmente existente.

La conexión del valle de Tumbaco con el Metro de Quito continúa siendo uno de los principales retos para la movilidad en la capital. Aunque la reestructuración de rutas de transporte público ha avanzado de forma significativa desde 2020, las limitaciones técnicas, la disponibilidad de flota y factores de seguridad vial han impedido, por ahora, una integración más amplia de este sector con el sistema metroviario.

Le invitamos a que lea: Quito: Conoce los cierres viales por obras en la Oswaldo Guayasamín

Desafíos de la conexión entre Tumbaco y el Metro de Quito

Extorsión en Tumbaco: capturan a dos hombres y dos mujeres en operativo policial Leer más

Así lo explicó el secretario de Movilidad, Alex Pérez, quien señaló que la dificultad ya no pasa únicamente por la voluntad de modificar los recorridos, sino por variables técnicas que condicionan cualquier cambio. “No es solo querer modificar rutas.

La distancia y la flota disponible no nos permiten, en este momento, ampliar los trazados”, indicó. Agregó que extender una ruta implica necesariamente alterar otra variable clave: la frecuencia. “Si aumento cinco kilómetros a una ruta, ya no puedo despachar buses cada 10 minutos, sino cada 15 o 20. Esas son las dos variables que manejamos”.

Pérez recalcó que la política municipal no contempla incrementar la flota “por aumentar”, sin un análisis previo. En el caso específico de Tumbaco y del corredor del Quince, se han realizado ajustes menores, pero no modificaciones estructurales, debido a que cualquier cambio mayor requeriría estudios adicionales relacionados con circulación y seguridad vial. Corredores como la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar presentan altos índices de siniestralidad, lo que obliga a priorizar soluciones seguras antes de ampliar la cobertura del servicio.

Pese a estas limitaciones, el secretario aclaró que el tema no está cerrado. En el mediano plazo podrían realizarse ajustes, pero el objetivo inmediato de la Secretaría de Movilidad es dar por cumplida la Ordenanza 017-2020, que establecía la ampliación de cobertura del transporte público y su conexión con los corredores longitudinales.

En Tumbaco aún faltan rutas; hay barrios sin buses y necesitamos ampliaciones urgentes para movilizarnos

Carmelina Vega moradora de Tumbaco

En ese marco, Pérez detalló que actualmente se trabaja en dos frentes. El primero es el cierre técnico de todas las rutas que ya fueron modificadas, evaluando cómo quedaron en operación.

El segundo es un cierre administrativo, que consiste en emitir resoluciones que no solo oficialicen las nuevas rutas y frecuencias, sino que establezcan un modelo de gestión claro para futuras modificaciones. “Estamos definiendo un proceso normado, técnico y respaldado por resoluciones, para que cualquier cambio futuro tenga parámetros claros”, explicó.

Desde la revisión integral del sistema, la Secretaría de Movilidad analizó aproximadamente 262 rutas de transporte público en el Distrito Metropolitano. De ese total, se identificaron entre 48 y 50 rutas que requerían algún tipo de modificación, ya sea alargues, recortes o ramales adicionales. Hasta el momento, entre 44 y 45 rutas ya han sido modificadas y se encuentran en funcionamiento, quedando pendientes apenas tres o cuatro ajustes menores.

La ampliación de rutas y frecuencias se ve condicionada por factores técnicos, disponibilidad de buses y seguridad vial. Angelo Chamba

Impacto de la extensión de rutas en la frecuencia y operación de buses

Los cambios se implementaron a través de distintos programas territoriales, como Norte, Sur, Suroccidental, Centro Histórico y Valle de Los Chillos. La mayoría ya están en marcha y el proceso de “recuperación” iniciado en 2020 se encuentra en su fase final. Según Pérez, las pocas rutas pendientes requieren procesos adicionales de socialización debido a problemáticas sociales específicas, pero representan un porcentaje mínimo.

Modificar recorridos implica distancia, flota y frecuencias; no es viable cambiar rutas sin análisis técnico.

Alex Pérez secretario de Movilidad

Desde el sector transportista, Carlos Puente, presidente de la Sociedad de Empresas de Transporte Nororiental (Sonatror), explicó que la conexión con el Metro ha sido una demanda histórica. Antes de la entrada en operación del metro, la ruta que operaban llegaba únicamente hasta Aeropuerto-Río Coca, sin integración directa con el sistema ferroviario urbano.

Tras varios pedidos realizados desde el año anterior, hace aproximadamente dos meses se autorizó la ampliación de la ruta hasta las estaciones Río Coca y El Labrador, permitiendo la conexión con el Metro de Quito. Actualmente, ocho unidades operan este servicio todos los días, con intervalos de 20 a 25 minutos entre semana y de 25 a 30 minutos los fines de semana.

Puente señaló que, al ser una ruta nueva, la demanda todavía es limitada, por lo que no se ha justificado aumentar el número de unidades. Sin embargo, aseguró que las empresas cuentan con flota suficiente para responder si el número de usuarios crece. También adelantó que han solicitado nuevas rutas que conecten el valle de Tumbaco con sectores como La Carolina, La Magdalena y el sur de la ciudad, todas con enlace al Metro, aunque algunas enfrentan trabas administrativas y técnicas, como el ingreso por el túnel Guayasamín o restricciones ambientales sobre el tipo de vehículos.

Mientras tanto, la conexión total entre Tumbaco y el Metro de Quito sigue avanzando de forma gradual, condicionada por estudios técnicos, disponibilidad de flota y acuerdos institucionales, en un escenario donde la planificación y la seguridad pesan más que la rapidez de los cambios.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.