Quito: Conoce los cierres viales por obras en la Oswaldo Guayasamín

Desde el 20 de enero, el Municipio de Quito ejecuta obras viales en Cumbayá con cierres parciales y rutas alternas.

A partir del martes 20 de enero se inicia una nueva fase de la rehabilitación integral de la avenida Oswaldo Guayasamín, en la parroquia de Cumbayá.

Cierres viales y contraflujos por rehabilitación en la Guayasamín

Durante los próximos 30 días, el Municipio intervendrá la calzada en sentido Valles–Quito, con trabajos que se extenderán desde los sectores de La Praga, Auqui Chico, San Roque, San Juan, Santa Lucía y Jardines del Este, hasta el redondel de Cumbayá, en el sector del Paseo San Francisco.

De manera complementaria, entre el 22 de enero y el 9 de febrero se ejecutarán obras en la calzada sentido Quito–Valles, desde la avenida María Angélica Idrovo hasta el Escalón Lumbisí.

Las labores se desarrollarán en jornadas extendidas, los siete días de la semana, con el objetivo de reducir los tiempos de intervención y mejorar la movilidad.

Gestión de tránsito para reducir el impacto de las obras viales

Desde el 20 de enero se cerrará únicamente el sentido oriente–occidente. La Agencia Metropolitana de Tránsito gestionará rutas alternas por la av. María Angélica Idrovo y habilitará contraflujo desde el sector de los Tótems hacia Miravalle.

En paralelo, los trabajos en el sector de Scala Shopping avanzan según el cronograma. La calzada sentido Tumbaco–Quito estará habilitada desde el 22 de enero, mientras continúan las obras en el sentido contrario.

