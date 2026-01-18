Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

rehabilitación vial en Cumbaya
Referencia. Rehabilitación de la Oswaldo Guayasamín entra en nueva fase de mantenimiento.Karina Defas

Quito: Conoce los cierres viales por obras en la Oswaldo Guayasamín

Desde el 20 de enero, el Municipio de Quito ejecuta obras viales en Cumbayá con cierres parciales y rutas alternas. 

A partir del martes 20 de enero se inicia una nueva fase de la rehabilitación integral de la avenida Oswaldo Guayasamín, en la parroquia de Cumbayá

Le invitamos a que lea: Asalto a conductor de taxi en Quito: dos extranjeros capturados

Cierres viales y contraflujos por rehabilitación en la Guayasamín

Durante los próximos 30 días, el Municipio intervendrá la calzada en sentido Valles–Quito, con trabajos que se extenderán desde los sectores de La Praga, Auqui Chico, San Roque, San Juan, Santa Lucía y Jardines del Este, hasta el redondel de Cumbayá, en el sector del Paseo San Francisco.

MARIA BELEN LOOR

Fallece María Belén Loor, reconocida periodista ecuatoriana

Leer más

De manera complementaria, entre el 22 de enero y el 9 de febrero se ejecutarán obras en la calzada sentido Quito–Valles, desde la avenida María Angélica Idrovo hasta el Escalón Lumbisí.

Las labores se desarrollarán en jornadas extendidas, los siete días de la semana, con el objetivo de reducir los tiempos de intervención y mejorar la movilidad.

Gestión de tránsito para reducir el impacto de las obras viales

Desde el 20 de enero se cerrará únicamente el sentido oriente–occidente. La Agencia Metropolitana de Tránsito gestionará rutas alternas por la av. María Angélica Idrovo y habilitará contraflujo desde el sector de los Tótems hacia Miravalle.

En paralelo, los trabajos en el sector de Scala Shopping avanzan según el cronograma. La calzada sentido Tumbaco–Quito estará habilitada desde el 22 de enero, mientras continúan las obras en el sentido contrario.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tribunal suspendió audiencia para deliberar; Fiscalía pidió sentencia en caso Nene

  2. Vente Venezuela inicia censo en Ecuador para organizar posible retorno de venezolanos

  3. Quito: Conoce los cierres viales por obras en la Oswaldo Guayasamín

  4. Terror en Guatemala: Pandillas matan a policías y retienen a custodios

  5. Extorsión en Tumbaco: capturan a dos hombres y dos mujeres en operativo policial

LO MÁS VISTO

  1. Fallece María Belén Loor, reconocida periodista ecuatoriana

  2. Alineaciones y dónde ver EN VIVO Senegal vs Marruecos por Copa Africana de Naciones

  3. Aguiñaga: "Soy la prefecta de los correístas, socialcristianos e independientes"

  4. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

  5. El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?

Te recomendamos