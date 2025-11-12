Black Friday 2025: ranking de las mejores tiendas online

El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos de compras más esperados del año

La última semana de noviembre se ha convertido en una fecha clave para millones de consumidores en todo el mundo. El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas y concentra las promociones más agresivas del año en plataformas digitales y tiendas físicas.

RELACIONADAS Consejos para evitar estafas durante Black Friday 2025

En 2025, las compras online vuelven a ser protagonistas. Los grandes marketplaces internacionales han preparado campañas con rebajas históricas en tecnología, moda, hogar y entretenimiento, consolidando este evento como una cita obligada para quienes buscan ahorrar y acceder a productos de calidad.

Amazon: el gigante del comercio electrónico

Amazon encabeza el ranking por su amplia variedad de productos y descuentos que abarcan desde electrónicos hasta artículos de uso diario. Durante el Black Friday 2025, se esperan rebajas de hasta el 70% en dispositivos tecnológicos, incluyendo laptops, smartphones y televisores inteligentes.

Amazon es una de las tiendas online más populares para las compras en el Black Friday. CANVA

Además, Amazon ofrece beneficios adicionales como envíos rápidos con Prime, acceso a ofertas exclusivas para suscriptores y la posibilidad de comprar productos de marcas internacionales con garantía de devolución.

eBay: subastas y precios competitivos

eBay se mantiene como una de las plataformas más atractivas para quienes buscan precios competitivos y productos únicos. En el Black Friday 2025, la tienda promete descuentos en categorías como smartphones, relojes inteligentes, tablets y electrodomésticos.

Lo que diferencia a eBay es su sistema de subastas, que permite a los usuarios adquirir artículos a precios más bajos que en el mercado tradicional. Además, su sección de productos reacondicionados y certificados ofrece una alternativa económica y confiable para quienes buscan tecnología de calidad sin pagar el precio completo.

AliExpress: variedad global a bajo costo

AliExpress es una la plataforma que conecta directamente a consumidores con fabricantes en Asia. Sus descuentos abarcan desde gadgets y ropa hasta accesorios para el hogar, con precios que suelen ser más bajos que en otras tiendas internacionales.

RELACIONADAS 10 errores comunes al comprar en Black Friday y cómo evitarlos

Aunque los tiempos de envío pueden ser más largos, su catálogo inmenso y la posibilidad de encontrar productos únicos lo convierten en una opción popular para quienes buscan variedad y ahorro. Además, muchos vendedores ofrecen envíos gratuitos o de bajo costo, lo que refuerza su atractivo durante el Black Friday 2025.

Temu: precios bajos y envíos directos desde Asia

Temu se ha consolidado como una de las aplicaciones más descargadas en América Latina para compras internacionales. Su atractivo principal son los precios extremadamente bajos y la variedad de productos, que van desde accesorios tecnológicos hasta artículos para el hogar.

Durante el Black Friday 2025, Temu promete descuentos de hasta el 90% en productos seleccionados, aunque los tiempos de entrega pueden variar debido a la logística internacional. Aun así, su popularidad crece por la posibilidad de acceder a artículos novedosos a costos muy reducidos.

Black Friday 2025: trucos para no gastar de más Leer más

Shein: moda global a precios accesibles

Shein se posiciona como la plataforma líder en moda rápida y asequible. Su catálogo incluye ropa, accesorios, maquillaje y artículos de decoración, con rebajas que alcanzan el 70% durante el Black Friday 2025.

La tienda se ha convertido en una de las favoritas de los consumidores jóvenes, gracias a su constante renovación de colecciones y envíos internacionales. Su variedad y precios competitivos la convierten en una opción destacada para quienes buscan estilo sin gastar demasiado.

Sin embargo, Shein es también un referente del modelo de fast fashion, caracterizado por la producción masiva y el cambio acelerado de tendencias. Por ello, se recomienda que los consumidores elijan sus prendas de manera consciente, priorizando calidad sobre cantidad y considerando el impacto ambiental y social de sus compras.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!