ANT permite circular con licencia caducada: ¿hasta cuándo estará vigente la medida?

La ANT busca aliviar el impacto de las fallas en su sistema AXIS y extenderá plazos para licencias y exámenes

Referencial. La ANT extiende hasta el 31 de diciembre la vigencia de licencias caducadas.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este 20 de noviembre, a través de su cuenta oficial en X, que los conductores podrán circular con la licencia caducada hasta el 31 de diciembre de 2025.

La directriz busca mitigar los inconvenientes generados por los constantes fallos del sistema informático AXIS, que han impedido a cientos de usuarios obtener o renovar sus licencias de conducir.

Para poder circular con la licencia caducada, los conductores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Constancia del turno de renovación, en físico o digital, obtenida en la página institucional, que demuestre que el agendamiento fue realizado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Licencia caducada o, en su defecto, la denuncia por pérdida o robo presentada ante la autoridad competente.

Debido a las continuas fallas, la ANT anunció un mantenimiento de 48 horas, que se extenderá hasta este jueves 20 de noviembre, con el fin de estabilizar el sistema.

Examen psicosensométrico

Además, la entidad dispuso una extensión de 15 días en la vigencia del Examen Psicosensométrico, para aquellos emitidos desde el 1 de septiembre de 2025. Esta medida aplica únicamente para los trámites de renovación afectados por las fallas de interoperabilidad del sistema.

