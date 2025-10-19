Video capta el fatal choque en el que murieron cuatro personas, en Quito

El vehpiculo se impactó violentamente contra un poste de luz y una vivienda

El vehículo se impactó contra un poste en la Panamericana Norte, en Quito.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo, que circulaba a gran velocidad, perdió el control e impactó violentamente contra un poste de luz y una vivienda, en la intersección de la Panamericana Norte y Leonidas Proaño, en el norte de Quito.

Te invitamos a leer: Clausuras y licor ilegal dejan operativos en bares de La Mariscal

El siniestro de tránsito, ocurrido la noche del 18 de octubre de 2025, dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

Policía impide una ceremonia religiosa en El Arbolito, en Quito Leer más

En las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, se observa cómo el automóvil se desplaza a alta velocidad antes de salirse de la vía, subirse a la acera e impactar contra el poste.

El golpe fue tan fuerte que el vehículo se partió en dos, esparciendo restos en la calzada. El siniestro ocurrió pasadas las 21:00 y no involucró a ningún otro automotor.

Producto del siniestro, dos carriles en sentido occidente-oriente sobre la Panamericana Norte fueron cerrados temporalmente, mientras se realizaban las labores de rescate y las pericias correspondientes.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, personal del Ministerio de Salud Pública y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Las autoridades acordonaron la zona y trabajaron durante varias horas en el levantamiento de los cuerpos, que quedaron tendidos sobre la vía, evidenciando la magnitud del impacto.

Exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestros

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni los resultados de las investigaciones preliminares. No se descarta el exceso de velocidad como una de las principales causas del accidente.

Según la AMT, el exceso de velocidad encabeza la lista de las causas más recurrentes de siniestralidad en Quito. De acuerdo con la entidad, la omisión y la falta de educación vial de los conductores generan la mayor cantidad de siniestros en la ciudad.

A más del exceso de velocidad, factores como: conducir en estado etílico, no respetar las señales de tránsito, realizar cambios bruscos de carril o conducir desatento a las condiciones climáticas, disminuyen la seguridad vial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!