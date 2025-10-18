Policía impide una ceremonia religiosa en El Arbolito, en Quito

Se quería recordar a las personas fallecidas durante el paro nacional 2025

Una ceremonia religiosa que se intentaba realizar este 18 de octubre de 2025, en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, fue interrumpida por agentes policiales.

El acto, convocado por un grupo de creyentes, religiosos y religiosas, tenía como propósito recordar a las personas fallecidas durante el paro nacional 2025, según el medio comunitario Wambra.

En videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de personas, entre ellas monjas, pastores y ciudadanos, congregadas alrededor de un pequeño círculo con flores y frutas, mientras realizaban oraciones. La intervención policial se dio minutos después, alegando que, debido al estado de excepción vigente, no se permiten concentraciones en ese espacio público.

Vigencia del estado de excepción

“Venimos a ejercer nuestro derecho a expresar nuestra fe, y eso no está suspendido por el estado de excepción”, se escucha decir a uno de los asistentes, en diálogo con los uniformados. Otra voz comenta: “Estamos haciendo una misa en El Arbolito, no hacemos daño a nadie”.

La Policía argumentó que la normativa actual prohíbe todo tipo de concentración en ese punto de la ciudad, por motivos de seguridad. Sin embargo, los participantes del acto señalaron que no se trataba de una protesta, sino de una ceremonia pacífica en recuerdo de las víctimas.

“Esto es una transgresión a la norma”, respondió uno de los uniformados, ante los reclamos de quienes pedían continuar con el acto religioso. A pesar de los intentos de diálogo, la ceremonia fue interrumpida y los participantes se retiraron del lugar.

Un sitio tradicional de concentración

El parque El Arbolito es un punto de encuentro al cual han arribado manifestantes en respaldo al paro nacional. El 12 de octubre, en el día 21 de movilizaciones, los asistentes llegaron con carteles en rechazo a las medidas del gobierno de Daniel Noboa.

Ese día, el sector amaneció con un fuerte resguardo policial y militar. Los uniformados mantuvieron cercado el perímetro para evitar desmanes y proteger los espacios públicos aledaños al Centro Histórico. Este 18 de octubre, aunque en menor cantidad, los efectivos están en distintos puntos de la ciudad.

🔴 #ATENCION‼️Agentes estatales impiden que se celebre una misa en parque El Arbolito. Vulneran hasta el derecho a la libertad de culto!#Abusivos #ParoNacionalEcuador pic.twitter.com/3oD6USrpm2 — Sybel Martinez (@sybelmartinez) October 18, 2025

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía sobre lo ocurrido.

