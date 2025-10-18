Clausuras y licor ilegal dejan operativos en bares de La Mariscal

Más de 270 funcionarios de instituciones municipales participaron en los controles en La Mariscal.

Los bares y discotecas de La Mariscal volvieron a ser intervenidos a las puertas de un nuevo fin de semana. En total, 52 establecimientos fueron inspeccionados por autoridades municipales y nacionales, en operativos que dejaron clausuras, decomisos de licor sin registro y varios procesos sancionatorios.

Los controles los lideró la Secretaría de Seguridad, con la participación de más de 270 funcionarios de instituciones como la Agencia Metropolitana de Control, de Tránsito, Bomberos, Quito Turismo y también efectivos de la Policía y militares.

La intervención dejó una clausura inmediata, nueve procesos administrativos por irregularidades y varios litros de alcohol sin registro sanitario fuera de circulación. También se detuvo a un conductor en estado etílico, se retuvieron 13 vehículos y se emitieron 50 citaciones de tránsito, detalló la Secretaría de Seguridad este 18 de octubre de 2025.

Resultados tras un mes de controles

Más allá del caso puntual del fin de semana, los números acumulados en las últimas cuatro semanas muestran un panorama preocupante. Se han inspeccionado 162 establecimientos, 61 de ellos terminaron clausurados.

Las autoridades han detenido a 46 personas por delitos y contravenciones, y retirado de circulación 83 vehículos y 37 motocicletas.

Entre los hallazgos más delicados están 32 ciudadanos sin documentos, algunos con posibles vínculos a redes de trata de personas. También se incautaron ocho armas (cinco blancas y tres de fuego), 275 gramos de drogas y más de 1.600 litros de licor ilegal. Además, se detectó la presencia de menores de edad en locales no autorizados para su ingreso.

Las autoridades insisten en que estos operativos no buscan solo sancionar, sino también prevenir riesgos y frenar dinámicas peligrosas que se camuflan en medio del bullicio nocturno.

Mientras tanto, los controles seguirán recorriendo las zonas con mayor actividad comercial y recreativa de la capital.

