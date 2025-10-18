Obras en la av. Atahualpa, norte de Quito, provocarán cierres viales por 60 días

En la misma zona se intervino entre la avenida Amazonas y Naciones Unidas.

La avenida Atahualpa, una de las arterias más transitadas del norte de Quito, entrará en una fase de rehabilitación integral con el fin de mejorar la movilidad en la zona.

Según el Municipio, la intervención tomará cerca de dos meses y más de 195.000 quiteños se beneficiarán de la renovación total de esta vía que conecta zonas residenciales, centros comerciales y educativos.

Debido a las obras, vecinos y conductores tendrán ajustarse a cambios temporales en la circulación vehicular, principalmente en los sectores de la Mariana de Jesús y La Carolina, donde se concentrarán las primeras obras.

¿Qué se hará?

La intervención contempla la renovación completa de la estructura vial, incluyendo calzadas, pasos elevados y pasos deprimidos. El trabajo se dividirá en tres etapas para minimizar el impacto en la movilidad local y garantizar el acceso a hospitales, viviendas y escuelas del sector.

Los cierres serán parciales y escalonados, y se coordinarán con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que estará presente para gestionar desvíos y atender emergencias.

Cronograma de trabajos

Etapa 1 (23 días): Calzada oriente-occidente, desde la av. Amazonas hasta la av. República (incluye paso lateral y paso elevado). Calzada occidente-oriente: desde la av. América hasta av. 10 de Agosto.

Etapa 2 (21 días): Calzada oriente-occidente, desde la av. 10 de Agosto hasta av. América. Occidente-oriente: paso deprimido desde la calle Bayas hasta la av. República, y desde av. 10 de Agosto hasta av. Amazonas.

Etapa 3 (16 días): Rehabilitación de los carriles del paso deprimido.

Vías alternas y horarios

Durante la obra, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas: av. 10 de Agosto, av. América, av. Rumipamba, av. Mariana de Jesús y av. Amazonas, que permanecerán habilitadas.

Los trabajos se realizarán en jornadas extendidas de 07:00 a 18:00, incluyendo fines de semana y feriados, con posibilidad de turnos nocturnos si el clima lo permite.

La av. Atahualpa se suma a otras arterias recientemente intervenidas por el Municipio, como la Rumipamba, Núñez de Vela e Iñaquito.

Los residentes de la zona serán informados de cada avance para que puedan planificar mejor sus desplazamientos, mientras que las autoridades piden comprensión y colaboración ciudadana.

