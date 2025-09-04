Venezolanos colocan pancartas de búsqueda de Maduro en Quito, durante visita de Rubio

Ciudadanos venezolanos colgaron afiches y pancartas de la recompensa por Maduro en 15 puntos de la Ruta Viva, en Quito

Los ciudadanos venezolanos en Quito colocaron afiches contra Nicolás Maduro, en la Ruta Viva, durante la visita de Marco Rubio.

El director de Voluntad Popular, Luis Magallanes, dijo que los representantes de la oposición venezolana en Ecuador colocaron varios afiches y pancartas de la búsqueda de Nicolás Maduro en 15 puntos de la avenida Ruta Viva, en Quito.

Magallanes señaló este 4 de septiembre de 2025 que los afiches muestran la recompensa de hasta 50.000 dólares que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por el ministro, Diosdado Cabello, quienes son señalados como los cabecillas del cartel de los Soles.

Carteles por visita de Rubio a Ecuador

El representante de la comunidad venezolana en Ecuador dijo que la colocación de los afiches se enfocó en la Ruta Viva porque es la vía por la que transita el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Ecuador, para reunirse con el presidente, Daniel Noboa.

"En la Ruta Viva, tenemos los carteles del narcotraficante Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Damos la bienvenida al secretario de Estado del gobierno norteamericano, Marco Rubio", manifestó Magallanes, también vocero de la coalición de partidos de oposición de Venezuela, en sus redes sociales.

Los afiches se suman a otros carteles que los venezolanos en Ecuador colgaron antes en las avenidas Naciones Unidas, De Los Shyris, República de El Salvador y en el Centro Histórico de la capital.

Según Magallanes, es una "postura de apoyo total contra el narcotráfico. Con el Gobierno americano hay una línea de entendimiento entre Edmundo González (el candidato que enfrentó a Maduro en las elecciones) y María Corina Machado", líder opositora de Venezuela.

Estrategia venezolana contra Maduro

Anteriormente, explicó a EXPRESO que las pancartas son parte de la estrategia de una campaña internacional "para visibilizar lo que representa Maduro para nosotros, un narcotraficante que por primera vez llegó al poder, cosa que no pudo hacer ni Pablo Escobar, en Colombia, ni el Chapo Guzmán, en México. Venezuela tiene una estructura criminal desde la presidencia”.

El dirigente extranjero aseguró que la actividad busca visibilizar a la oposición, la cual está a la expectativa de la eventual salida de Maduro, ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

