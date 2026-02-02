Tasa de basura en Quito: canales habilitados y calculadora para saber cuánto pagar

Dónde consultar la tasa de basura y cómo calcular el valor a pagar

El simulador municipal permite conocer cuánto pagar por la tasa de recolección de basura según el consumo de agua.

Desde este mes de febrero, el Municipio de Quito implementó un cambio en el mecanismo de cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB). A partir de ahora, este valor, que antes se incluía en la planilla de energía eléctrica, se cobrará en la factura de agua potable, sin que esto represente un nuevo impuesto para la ciudadanía.

El cambio busca garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos y aplicar un esquema más justo, progresivo y técnicamente sustentado, según explicó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

No es un nuevo cobro: cambia la planilla, no la tasa

El alcalde Muñoz aclaró que la TRB ya existía y que únicamente se modificó la forma de recaudación.

“Este no es un nuevo cobro, solo cambia de planilla. Por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional tuvimos que encontrar una alternativa, y la hemos encontrado, dicho sea de paso, bastante positiva”, señaló.

El nuevo esquema se sustenta en un estudio técnico que evidencia una correlación del 92 % entre el consumo de agua potable y la generación de residuos sólidos, lo que permite que quienes consumen menos agua paguen menos por la tasa.

¿Cómo se aplica la nueva Tasa de Recolección de Basura?

La TRB se cobra de forma escalonada y progresiva, considerando el tipo de usuario:

Sector 1: Residencial

88,8 % de los usuarios

Hogares, familias y departamentos.

Sector 2: Comercial

10,6 % de los usuarios

Tiendas, locales y pequeños negocios.

Sector 3: Industrial

0,3 % de los usuarios

Industrias.

Sector 4: Espacios de uso colectivo

0,3 % de los usuarios

Mercados, casas comunales, casas barriales públicas y ligas barriales.

Este modelo refuerza el principio de corresponsabilidad ambiental, ya que el pago se ajusta al consumo real de agua potable.

¿Cómo calcular el valor a pagar?

Con el fin de brindar transparencia y facilitar el acceso a la información, el Municipio de Quito habilitó una calculadora digital que permite a los usuarios estimar cuánto pagarán por la Tasa de Recolección de Basura.

La herramienta, denominada “Simulador de la tasa de gestión de residuos”, está disponible en el portal municipal y muestra cómo se calcula el valor de manera escalonada según el consumo mensual de agua.

👉 Accede al simulador aquí:

https://municipio-quito.shinyapps.io/simuladorTGIRS-NP-completo/

Subsidios y exoneraciones se mantienen

El Municipio confirmó que se mantiene el subsidio y la exoneración del 50 % para:

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Estas medidas buscan proteger a los grupos prioritarios y garantizar un cobro equitativo.

Canales de atención para la ciudadanía

Para resolver dudas sobre el nuevo mecanismo de cobro, el Municipio habilitó los siguientes canales de atención:

Portal Web del Municipio de Quito

1800 242424 (EPMAPS)

1800 362736 (EMASEO)

Administraciones Zonales

Casas Somos

