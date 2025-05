"Tarea de majaderos": concejal Noroña arremete contra ediles que no fueron a Concejo

Este martes 6 de mayo se canceló la sesión de concejo metropolitano al no existir quórum, hubo molestia en los ediles

La sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito prevista para la mañana de este martes no pudo instalarse por falta de quórum, lo que generó una ola de críticas entre los ediles presentes y del propio alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz. De los 21 concejales que integran el cuerpo legislativo, apenas siete acudieron a la cita: Blanca Paucar, Adrián Ibarra, Emilio Uzcátegui, Diego Garrido, Bernardo Abad, Ángel Vega y María Fernanda Racines.

Sesión sin quórum

La ausencia de la mayoría provocó la indignación del concejal Julio Noroña, quien calificó la situación con dureza. “Esto es una tarea de majaderos. Aquellos que dicen representar a Quito, que estudiaron, que son letrados, le faltan el respeto a la ciudad”, expresó con evidente molestia. “Aquí deberían estar debatiendo y no buscando espacios”, añadió, aludiendo al aparente desinterés de algunos de sus colegas por asistir a las sesiones.

La concejala Blanca Paucar, una de las presentes, reconoció que esta no es la primera vez que no se alcanza el quórum requerido para sesionar. “Hay que hacer un llamado a los concejales y tener una reunión interna para saber qué está pasando. Creo que cada uno tendrá sus razones, no podemos apresurarnos a juzgar”, comentó. Asimismo, informó que también tendría que ausentarse debido a problemas de salud de su hija, pero reiteró su compromiso de trabajar por la ciudad.

Temas de interés

El concejal Adrián Ibarra también mostró su descontento, resaltando que se dejaron de tratar temas de relevancia para la capital. “Había asuntos importantes en el orden del día y no se pudo avanzar. Solicito al alcalde que convoque a una sesión extraordinaria para tratar el tema de comercialización, que se está tramitando desde hace ocho meses”, manifestó.

Desde el Ejecutivo municipal, el alcalde Pabel Muñoz fue enfático en rechazar lo ocurrido y anunció medidas inmediatas. “Convocaré de manera urgente. No voy a permitir que por cálculo político o cualquier otra razón se impida que se realicen las sesiones”, declaró. Enfatizó además la importancia de aprobar una ordenanza clave para resolver la situación de los centros comerciales populares, iniciativa que lleva meses estancada.

“Es una falta de respeto a Quito. A los concejales se los eligió para legislar y ya son varias las ocasiones en que no se alcanza el quórum necesario para debatir temas de interés público. Quienes estamos aquí no somos responsables de esta situación, pero pedimos disculpas a la ciudadanía en nombre de la institución”, concluyó el alcalde visiblemente molesto.

