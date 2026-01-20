Rehabilitación de la av. Oswaldo Guayasamín: conoce las rutas alternas disponibles

El cierre vial será solo en el sentido valles-Quito por la intervención en la av. Oswaldo Guayasamín

En la segunda fase, los trabajos en la av. Oswaldo Guayasamín van desde la María Angélica Idrovo hasta el redondel de Cumbayá.

Desde este 20 de enero de 2026, los conductores que transitan por Cumbayá se debe ajustar sus traslados, debido a la segunda fase de rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín, desde la avenida María Angélica Idrovo (sector Los Tótems) hasta el redondel de Cumbayá, frente al Paseo San Francisco.

Para minimizar el impacto, el cierre vial será solo en el sentido valles-Quito. Mientras tanto, se habilitará un contraflujo desde Los Tótems, lo que permitirá desplazarse directamente hacia Miravalle sin mayores contratiempos, según el Municipio.

Los trabajos continuarán también en la calzada Quito-valles, desde la avenida María Angélica Idrovo hasta el Escalón Lumbisí, entre el 22 de enero y el 9 de febrero.

Rutas alternas

Para quienes necesiten moverse por la zona, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) propone rutas alternas, como la María Angélica Idrovo hacia el centro de Cumbayá, la calle Florencia, Pasaje El Valle, Siena y la Miguel Ángel.

También está la de Las Avellanas, Ruta Viva, Francisco de Orellana, así como la Alba Calderón.

Avance cerca del Scala Shopping

Paralelamente, los trabajos en el sector del Scala Shopping se mantienen dentro de los plazos previstos, aseguró el Cabildo.

A partir del 22 de enero, la calzada Tumbaco-Quito estará habilitada, mientras que la rehabilitación de la calzada contraria, Quito-valles, se realizará entre el redondel Escalón Lumbisí y el Hospital de los Valles.

La recomendación es que los conductores y vecinos de Cumbayá organicen sus rutas con anticipación para evitar contratiempos durante esta fase de obras.

