Radares salvavidas: una campaña busca frenar las muertes en las vías del Ecuador

Se busca que se retome el control de velocidad en las vías mediante radares bajo un marco técnico, transparente y justo

Los siniestros de tránsito no son solo estadísticas. Detrás de cada número hay familias marcadas para siempre. Ángeles Ávila lo sabe desde niña. Su madre murió en Guayaquil, embestida por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Su testimonio es hoy el rostro visible de “Radares salvavidas”, una campaña nacional impulsada por la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador, que busca que se retome el control de velocidad en las vías del país mediante radares bajo un marco técnico, transparente y justo.

La iniciativa surge en un contexto preocupante. En los últimos dos años, más de 6.400 personas han perdido la vida en el tránsito en Ecuador, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Al menos el 60 % de estas muertes estuvieron relacionadas con el exceso de velocidad, uno de los factores más determinantes en los siniestros graves.

Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición, advierte que la discusión sobre radares se ha politizado, mientras las cifras continúan en ascenso. “Cuando hay más velocidad, el impacto es más mortal. Incluso hay menos siniestros, estos son más letales”, sostiene.

La campaña busca poner el tema nuevamente en agenda pública y presionar a las autoridades, tanto nacionales y locales, para aplicar la normativa vigente.

La ANT ya cuenta con un reglamento y resoluciones que establecen parámetros técnicos para la implementación de radares. Sin embargo, señala Gordón, en un año preelectoral, se requiere un impulso ciudadano para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) adopten la medida cumpliendo todos los requisitos.

¿En qué consiste la propuesta?

La propuesta plantea tres ejes concretos:

Control de velocidad efectivo y focalizado en tramos de alto riesgo

Reglas claras, integridad y debido proceso en la aplicación de sanciones

Transparencia en el uso de los recursos recaudados

“La herramienta funciona y hay evidencia internacional de que reduce muertes y lesiones graves. Pero debe aplicarse con transparencia: radares calibrados, modelos de gestión públicos y datos accesibles para la ciudadanía”, enfatiza Gordón.

La plataforma digital de la campaña permanecerá activa para la recolección de firmas. La meta es demostrar que existe respaldo ciudadano para una política sostenida y basada en evidencia.

Gordón recalca que quitar los controles no hace que el problema desaparezca, "gestionarlos bien sí puede evitar tragedias”.

