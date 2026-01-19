Radares educativos ya funcionan en la Simón Bolívar y Ruta Viva: estos son los puntos

La AMT puso en marcha radares preventivos para reducir la siniestralidad. Descubra dónde están ubicados y si habrá sanciones

Los radares educativos ya operan en puntos críticos de la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, con un enfoque preventivo y sin sanciones.

Desde hoy, lunes 19 de enero de 2026, entran en funcionamiento seis radares educativos instalados en puntos críticos de la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial asociada al exceso de velocidad.

Le invitamos a que lea: Conexión del Valle de Tumbaco con el Metro de Quito: retos de la movilidad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que estos dispositivos tienen un enfoque preventivo y educativo, por lo que no generan sanciones. Su finalidad es concienciar a los conductores sobre el respeto a los límites de velocidad y mejorar la seguridad vial en zonas de alta circulación.

Los radares fueron instalados el pasado lunes 12 de enero de 2026 y fueron adquiridos gracias a los recursos obtenidos por la ciudad tras ganar el Speed Challenge, un reconocimiento internacional otorgado por Bloomberg Philanthropies, que impulsa iniciativas para salvar vidas mediante políticas de seguridad vial.

RELACIONADAS Inicia en Ecuador la temporada de exportación de flores por San Valentín

Puntos donde operan los radares educativos

Según la AMT, la ubicación de los dispositivos fue definida mediante un estudio técnico basado en los índices de siniestralidad registrados en estas vías. Los radares se encuentran en los siguientes sectores:

Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, a la altura de El Troje.

Avenida Simón Bolívar y San Martín, sentido sur–norte, a la altura de la estación EMGIRS.

Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, sector Puengasí.

Avenida Simón Bolívar y Sarahurco, sentido sur–norte, a la altura de la UIDE.

Ruta Viva, sentido norte–sur, referencia calle Enrique Gil Gilbert.

Ruta Viva, sentido este–oeste, a 170 metros del puente vehicular.

Control preventivo y concienciación vial

La operatividad de los radares estará a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) y del personal técnico de la AMT. Tras un proceso de capacitación que se desarrolla este mismo 19 de enero, se iniciarán controles preventivos y acciones de concientización dirigidas a los conductores que excedan los límites de velocidad permitidos.

Características de los radares educativos

Los radares educativos muestran en tiempo real la velocidad de los vehículos y registran datos como hora, fecha y carga vehicular. Sus pantallas pueden marcar velocidades de hasta 199 km/h, funcionan con energía solar y cuentan con señalética visible, lo que permite a los conductores identificar claramente los puntos donde están instalados.

Con esta medida, la AMT busca fortalecer la seguridad vial y fomentar una conducción responsable en dos de las vías con mayor flujo vehicular de la ciudad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.