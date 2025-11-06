Quito: Policía frustra envío de cocaína a España y desarticula puntos de microtráfico

La Policía halló cocaína oculta entre plantillas de sandalias y condimentos que serían enviados a España desde Quito

Referencia. La Policía Nacional ejecutó varios operativos en Quito para desarticular puntos de microtráfico y detener a los implicados.

La lucha contra el microtráfico de drogas en Quito dejó nuevos resultados. En operativos realizados por la Policía Nacional en distintos sectores del sur y norte de la capital, tres personas fueron detenidas y más de 3 000 dosis de marihuana y cocaína listas para el consumo interno fueron incautadas.

El primer caso se registró en el distrito de Quitumbe, donde fue aprehendida una menor de edad con 1 996 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a 1 547 dólares. Según informó Hugo Amores, jefe de la Zona 9 Antinarcóticos, la sustancia tenía como destino su comercialización en barrios del sur de Quito.

La droga estaba camuflada en condimentos y sandalias

En una segunda intervención, los agentes ejecutaron una persecución en el nororiente de la ciudad, que terminó con la detención de dos personas que se movilizaban en un vehículo. Durante la inspección, se hallaron 158 bloques tipo ladrillo con una sustancia blanquecina que, tras una prueba preliminar, dio positivo para cocaína.

“El alcaloide estaba valorado en 7 millones de dólares y tenía como propósito abastecer los puntos de distribución en varios barrios del norte de Quito”, indicó Adrián Espinal, jefe de Investigaciones Antidrogas.

En otro operativo, las autoridades impidieron que 3 500 gramos de cocaína salgan del país con destino a España. La droga se encontraba camuflada entre plantillas de sandalias y condimentos, y fue detectada gracias al trabajo de las unidades caninas durante las inspecciones realizadas en la capital.

De acuerdo con la Policía, la carga decomisada en este último caso tiene un valor aproximado de $ 167 000 en el mercado internacional.

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente, mientras las investigaciones continúan para determinar la estructura detrás de esta red dedicada al microtráfico y envío de drogas desde Quito.

