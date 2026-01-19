Quito inicia la temporada de exportación de flores por San Valentín

Quito se prepara para la temporada de exportación de flores por San Valentín

El martes 20 de enero inicia oficialmente la temporada de exportación de flores por San Valentín en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, una de las etapas más importantes del año para la industria florícola ecuatoriana.

Le invitamos a que lea: Conexión del Valle de Tumbaco con el Metro de Quito: retos de la movilidad

Esta operación se extenderá hasta el 12 de febrero y, de acuerdo con estimaciones iniciales del sector, se proyecta un incremento del 6 % en el volumen de exportaciones respecto al año anterior.

Ecuador consolida así su liderazgo como uno de los principales exportadores de flores a escala mundial, especialmente durante fechas clave como el Día de San Valentín, cuando la demanda internacional alcanza su punto más alto.

Quito inicia la Revisión Técnica Vehicular 2026: costos, multas y cómo agendar cita Leer más

Cifras récord en la temporada anterior

La temporada 2025 fue catalogada como la más exitosa de la historia para la exportación aérea de flores desde Quito. Durante ese período, el aeropuerto Mariscal Sucre movilizó 28 779 toneladas métricas de flores, lo que equivale a cerca de 29 millones de kilogramos, distribuidas en 534 vuelos de salida.

Para la presente temporada, además del crecimiento en toneladas exportadas, también se prevé un incremento en el número de vuelos cargueros, como respuesta a la mayor demanda internacional.

Principales destinos de la flor ecuatoriana

Las flores ecuatorianas llegan a todo el mundo principalmente a través de grandes hubs de distribución de carga en Estados Unidos y Europa. Entre los destinos más relevantes destacan Miami y Ámsterdam, desde donde los envíos se redistribuyen hacia mercados de América, Europa y Asia.

La operación carguera del aeropuerto de Quito mantiene un crecimiento sostenido, lo que le ha permitido ubicarse en el quinto lugar entre los aeropuertos con mayor volumen de carga en América Latina y el Caribe.

Al cierre de 2025, el aeropuerto registró un total de 407 240 toneladas de carga movilizada, considerando exportaciones, importaciones y carga doméstica. De ese total, 336 480 toneladas correspondieron exclusivamente a exportaciones aéreas, lo que representó un crecimiento del 11,2 % en comparación con 2024.

RELACIONADAS Cámaras de videovigilancia con botón de pánico llegan a locales de Quito

Impacto económico para Quito y el país

Para Ramón Miró, presidente y director general de Corporación Quiport, estas cifras reflejan el impacto positivo de la carga aérea en el desarrollo económico nacional.

“El desempeño de la carga aérea es, sin duda, uno de los principales indicadores que manejamos para evaluar la operación aeroportuaria, pues nos permite dimensionar el aporte del aeropuerto de Quito a una actividad clave para el desarrollo económico de la ciudad y el país”, señaló.

De acuerdo con las previsiones de la industria, el crecimiento del sector carguero, impulsado en gran medida por la floricultura, se mantendría en torno al 6 % durante 2026, reafirmando la importancia estratégica del aeropuerto Mariscal Sucre como plataforma logística regional.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.