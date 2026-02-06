Quito enfrenta lluvias récord: La Mariscal la zona más afectada el 22 de enero

Histórico registro de lluvias en Quito: 22 de enero de 2026, segundo día más lluvioso en 25 años

Caída de árboles y deslizamientos marcaron las lluvias históricas en Quito el 22 de enero de 2026, registradas por el COE-M.

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) reportó que el 22 de enero de 2026 se convirtió en el segundo día con mayor acumulación de lluvia en Quito en los últimos 25 años, según los registros climáticos disponibles.

Durante esta jornada, la estación Cruz Loma, ubicada en el Teleférico, registró un acumulado diario de 85,5 milímetros, el valor más alto desde que comenzó a operar en 2003. La Administración Zonal La Mariscal fue la más afectada por este fenómeno.

El intenso temporal estuvo vinculado al ingreso de humedad desde la Amazonía, combinado con la compleja orografía andina, lo que provocó precipitaciones persistentes y de amplia cobertura en la capital ecuatoriana.

Emergencias atendidas y coordinación interinstitucional

Como consecuencia de las lluvias, el COE-M gestionó 13 emergencias a escala distrital, entre las que se incluyen inundaciones, movimientos en masa, caída de árboles y desbordamientos puntuales de ríos y quebradas. Los incidentes se registraron en las administraciones zonales Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, La Mariscal y Tumbaco.

La atención y coordinación de emergencias se realizó de manera articulada con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), las administraciones zonales y otras entidades que conforman el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos.

A pesar de la magnitud del evento, el número de emergencias se mantuvo relativamente bajo, lo que refleja el impacto positivo de las acciones preventivas del Municipio de Quito, como el mantenimiento de la infraestructura de drenaje, el control de quebradas, el monitoreo hidrometeorológico permanente y la capacidad de respuesta interinstitucional.

Plan Lluvias 2026: más de $ 10 millones en inversión

El Municipio informó que ejecuta actualmente el Plan Lluvias 2026, con una inversión superior a 10 millones de dólares, destinado a prevenir y mitigar riesgos asociados a precipitaciones intensas.

Para febrero de 2026, las previsiones meteorológicas indican que se espera un mes con lluvias normales a intensas, con posibles acumulados significativos en cortos periodos de tiempo, por lo que las autoridades mantienen la alerta y preparación para atender emergencias.

