Quito destina millones a movilidad, infraestructura y programas sociales para 2026

Ediles del Concejo Metropolitano durante la sesión en la que se aprobó el presupuesto 2026 de Quito.

Con una fuerte apuesta por movilidad, infraestructura barrial y programas sociales, el Concejo Metropolitano aprobó —con 18 votos a favor— el presupuesto municipal 2026, que asciende a $1.041’860.028. El monto supera al del 2025 ($983’425.315) y permitirá financiar intervenciones claves en barrios, mejorar el transporte público, fortalecer la obra pública y ampliar los servicios sociales en toda la ciudad.

Movilidad concentra más de la mitad del presupuesto

La secretaria de Planificación, Grace Rivera, explicó que el Municipio destinará $612’369.239 exclusivamente a inversión, en línea con los objetivos del PMDOT: mejorar la calidad de vida, consolidar una ciudad segura y sostenible y fortalecer una gestión municipal eficiente.

El área de movilidad será la mayor beneficiaria con una asignación de $323 millones, equivalente al 52,4% del presupuesto total. De ese monto:

$98 millones financiarán infraestructura vial.

$213 millones irán para transporte público, mejoras tecnológicas, seguridad vial, bici pública y otros servicios de movilidad.

Programas sociales: tres nuevos Quito Wawas y más centros reforzados

El Patronato Municipal San José contará en 2026 con $2.599.109 para repotenciar centros de atención, ampliar servicios y fortalecer programas de acompañamiento comunitario.

Quito sumará tres nuevos Quito Wawas, que se ubicarán en Pisulí, Solanda y Atucucho, ampliando la red de atención infantil. También se intervendrán espacios como:

Centro Circo de Luz

Centro Wambra Norte

Centros de Experiencia del Adulto Mayor de Eloy Alfaro y Tumbaco

Comedores comunitarios de Calderón y Conocoto

Obras en territorio y apoyo a administraciones zonales

Para las 10 administraciones zonales, el Municipio asignará $49,1 millones, recursos que permitirán ejecutar:

586 obras en territorio

134 proyectos sociales priorizados por la ciudadanía

71 obras de infraestructura y espacio público

Acciones de fortalecimiento para parroquias rurales

Además, se anunció la construcción de dos arenas de espectáculos, una en el norte y otra en el sur de la ciudad.

Posturas del Concejo Metropolitano

El concejal Andrés Campaña dijo sentirse satisfecho con la propuesta y resaltó que el incremento presupuestario “significa más obras para la ciudad”, aunque insistió en que debe ejecutarse con eficiencia.

El concejal Adrián Ibarra destacó el enfoque social del presupuesto. “Se prioriza a niños, adolescentes y personas vulnerables”, señaló. También valoró los avances en movilidad, incluyendo la bici pública y la compra de 20 trolebuses eléctricos.

Por su parte, la edil Analia Ledesma consideró urgente mejorar la ejecución municipal: “Es hora de que el alcalde evalúe a sus funcionarios y cambie las cabezas que no ejecutan el presupuesto. Si los directivos zonales son puestos políticos, deben cambiarse, no reciclarse”.

Ledesma advirtió que la ejecución presupuestaria depende de corregir factores como: problemas en los procesos de contratación pública , evaluaciones permanentes a secretarios y directores, ajustes oportunos sin esperar a mitad de año.

🧐 Presupuesto Municipal 2026 aprobado.



Pero ojo, no basta con gastar, es importante la calidad del gasto. #Quito necesita un presupuesto 2026 responsable, pero también revisar con lupa el 2025. La gestión pública debe basarse en resultados, no en cifras infladas de ejecución. pic.twitter.com/Hxlb6nnN00 — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) December 9, 2025

¿De dónde provienen los recursos del presupuesto 2026?

El Administrador General, Rossman Camacho, detalló la estructura de ingresos municipales:

$420 millones en recursos propios (40%)

$375 millones de asignación del Gobierno Central (36%)

$500.000 del convenio Fundación Hilton – UMPSJ (9%)

$98 millones de saldos en bancos (9%)

$364.540 por saldos del convenio Hilton – UMPSJ

$69 millones en cuentas por cobrar (7%)

$60,7 millones provenientes de bonos (6%)

$349.000 de donación de National Philanthropic Trust

