Quito advierte impacto por $ 41 millones retenidos y falta de apoyo del Gobierno

Grace Rivera advierte que más de USD 41 millones están retenidos y que esto afecta la ejecución de obras claves para Quito

Referencia. La Secretaría de Planificación de Quito detalló cómo la suspensión de 55 procesos afecta obras en la ciudad.

La falta de apoyo del Gobierno Central continúa generando tensiones con el Municipio de Quito. Así lo aseguró Grace Rivera, secretaria de Planificación, durante una entrevista radial este martes 9 de diciembre, en la que explicó los efectos que han tenido las trabas administrativas y la suspensión de procesos en el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Le invitamos a que lea: Moradores y dueños reclaman respuestas por construcción paralizada en Guápulo

Rivera informó que 55 procesos municipales permanecen retenidos hasta el 30 de noviembre, lo que representa más de 41 millones de dólares en ejecución paralizada. “Esto ha ocasionado un fuerte impacto en las actividades y en la entrega de obras para la ciudadanía”, sostuvo.

“Quito no se detiene”: 2.100 obras entregadas pese a los retrasos

Emergencia en Puembo: incendio en vivienda deja daños materiales Leer más

Aunque reconoció las dificultades, Rivera destacó que la gestión municipal sigue avanzando. Según datos oficiales, el Municipio ha entregado 2.100 obras en este periodo y registra más de $ 1.900 millones en inversión pública.

“Los gobiernos locales estamos para administrar territorios; sin embargo, sí hemos tenido una clara desatención del Gobierno Central y múltiples trabas en el Sercop. Aun así, Quito no se detiene”, afirmó.

Proyecto del Metro hacia La Ofelia y Calderón sigue sin respuesta

Rivera señaló también la falta de definición por parte del Gobierno sobre proyectos emblemáticos, entre ellos la extensión del Metro de Quito hacia La Ofelia y su futura ampliación hasta Calderón, la parroquia rural con mayor población del Distrito.

“Necesitamos conectar Calderón con el hipercentro de la ciudad, pero no tenemos respuestas claras sobre el futuro de esta obra estratégica”, insistió.

RELACIONADAS Tres choferes en estado etílico fueron detenidos en controles de la AMT en Quito

Pago en bonos desaceleró el cronograma de obras

La Secretaria de Planificación explicó que otro factor que afectó la ejecución municipal fue la forma en la que el Gobierno saldó parte de las asignaciones económicas pendientes.

“No tuvimos una asignación de más de $187 millones por parte del Gobierno Central. Finalmente, gracias al liderazgo del alcalde, se llegó a un consenso que incluyó un pago en bonos. Esto ralentizó el cronograma de obras porque no teníamos los medios en efectivo para pagar a los proveedores, lo que afectó la ejecución presupuestaria”, puntualizó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.