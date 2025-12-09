Emergencia en Puembo: incendio en vivienda deja daños materiales

Incendio en habitación de Puembo se originó por una vela olvidada.

La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, una emergencia por incendio estructural en Puembo, al nororiente de Quito, movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). El siniestro se originó en una vivienda del sector, donde una habitación quedó severamente afectada por las llamas.

De acuerdo con información preliminar, el fuego habría sido provocado por el olvido de una vela encendida, lo que generó una rápida combustión del material inflamable dentro del dormitorio. La alerta ingresó al ECU 911, que coordinó la respuesta inmediata de las unidades de emergencia.

Intervención rápida evitó mayores daños

Gracias a la oportuna acción de los bomberos, el incendio fue controlado y liquidado antes de que se extendiera al resto de la vivienda. No se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales principalmente en prendas de vestir, paredes y techos, los cuales quedaron marcados por el hollín y el impacto del fuego.

En las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos se observan restos calcinados de ropa y superficies ennegrecidas por las llamas, evidencia del alcance que pudo haber tenido el siniestro.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un incendio estructural en el sector de Puembo.



🧑🏻‍🚒 Nuestro equipo controló y liquidó el fuego en una habitación, aparentemente originado por el olvido de una vela prendida.



👉🏻 Gracias a la rápida intervención se… pic.twitter.com/eqJNip7wZ1 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 9, 2025

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de evitar el uso de velas encendidas sin supervisión, pues representan uno de los principales riesgos de incendios domésticos.

En caso de emergencia, la recomendación es comunicarse de inmediato al 9-1-1, para permitir una respuesta oportuna.

