Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

incendio en Quito
Incendio en habitación de Puembo se originó por una vela olvidada.Cortesía Bomberos

Emergencia en Puembo: incendio en vivienda deja daños materiales

Rápida acción de Bomberos contuvo incendio en una casa de Puembo

La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, una emergencia por incendio estructural en Puembo, al nororiente de Quito, movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). El siniestro se originó en una vivienda del sector, donde una habitación quedó severamente afectada por las llamas.

Le invitamos a que lea: Moradores y dueños reclaman respuestas por construcción paralizada en Guápulo

De acuerdo con información preliminar, el fuego habría sido provocado por el olvido de una vela encendida, lo que generó una rápida combustión del material inflamable dentro del dormitorio. La alerta ingresó al ECU 911, que coordinó la respuesta inmediata de las unidades de emergencia.

controles de la AMT

Tres choferes en estado etílico fueron detenidos en controles de la AMT en Quito

Leer más

Intervención rápida evitó mayores daños

Gracias a la oportuna acción de los bomberos, el incendio fue controlado y liquidado antes de que se extendiera al resto de la vivienda. No se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales principalmente en prendas de vestir, paredes y techos, los cuales quedaron marcados por el hollín y el impacto del fuego.

En las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos se observan restos calcinados de ropa y superficies ennegrecidas por las llamas, evidencia del alcance que pudo haber tenido el siniestro.

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de evitar el uso de velas encendidas sin supervisión, pues representan uno de los principales riesgos de incendios domésticos.

En caso de emergencia, la recomendación es comunicarse de inmediato al 9-1-1, para permitir una respuesta oportuna.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia crearán comisión de diálogo

  2. Chevron: Ecuador pagará $220 millones y se ahorra $2.900 millones, las implicaciones

  3. Ricardo Arjona confirma su regreso a Ecuador en 2026 con dos conciertos

  4. Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales y referente del punk-rock español

  5. Caso Sinohydro: conjuez llama a juicio a la hija de Conto Patiño

LO MÁS VISTO

  1. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  2. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  3. ¿CNT pagó 221.859 dólares a HealthBird?

  4. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

  5. Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el Emelec vs. Macará

Te recomendamos