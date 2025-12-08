Tres choferes en estado etílico fueron detenidos en controles de la AMT en Quito

La AMT detectó tres casos graves de alcohol al volante durante los controles.

Durante el último feriado por Fiestas de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detectó tres casos graves de conducción en estado de embriaguez, dos de ellos en la avenida Simón Bolívar y uno en la Terminal de Carcelén.

Controles en terminales revelan el primer caso

En la Terminal Terrestre de Carcelén, agentes de Tránsito y fiscalizadores de la AMT identificaron a un conductor interprovincial que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre, durante un operativo de control a unidades de transporte público.

El conductor dio positivo en la prueba de alcohotest con 1.78 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor extremadamente superior al límite permitido para choferes profesionales (0.1 g/L). Fue aprehendido de inmediato.

Un tanquero con 6.000 galones circulaba en zigzag

Ese mismo día, en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, los agentes detectaron que un tanquero circulaba en zigzag, poniendo en alto riesgo a los demás usuarios de la vía.

Al interceptarlo, verificaron que el vehículo transportaba 6.000 galones de combustible (4.000 de gasolina extra y 2.000 de diésel).

El conductor marcó 1.07 g/L en el alcotest, diez veces más del límite legal para vehículos pesados.

El tanquero fue retenido y el conductor enfrenta sanciones que podrían incluir 90 días de prisión, pérdida de 30 puntos en la licencia y la retención del vehículo por 24 horas.

Furgón volcado en la Simón Bolívar: tercer caso confirmado

El tercer hecho se registró la mañana del lunes 8 de diciembre, nuevamente en la avenida Simón Bolívar, en el sector El Belén.

Un furgón chocó contra un talud y terminó volcado. La AMT confirmó que el conductor viajaba solo y dio positivo en la prueba de alcotest, por lo que fue detenido.

Refuerzo de controles y nuevas restricciones desde enero de 2026

La AMT informó que desde finales de noviembre se reforzaron los operativos en la Ruta Viva y en la Simón Bolívar debido al incremento de siniestros en estas vías.

Además, se recordó que desde enero de 2026 entrará en vigencia una nueva restricción para vehículos pesados, prohibiendo su circulación en los horarios:

06:00 a 10:00

16:00 a 20:00

La medida forma parte de una estrategia para reducir la accidentabilidad en los corredores viales de mayor riesgo.

Resultados de los operativos durante el feriado

Entre el 4 y 7 de diciembre, la AMT ejecutó controles en toda la ciudad.

Solo en las terminales terrestres se fiscalizaron 5.920 unidades de transporte público, de las cuales:

300 fueron autorizadas para operar

620 quedaron suspendidas

La entidad anunció que estos controles continuarán de manera permanente durante diciembre, con énfasis en vías de alto flujo y en terminales terrestres.

