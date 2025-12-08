Más de 6.000 botellas de licor decomisadas en operativos durante Fiestas de Quito

Botellas de canelazo decomisadas por la AMC durante las Fiestas de Quito.

Durante las Fiestas de Quito 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó una serie de operativos para mantener el orden, la seguridad y la salud pública en espacios con alta afluencia. Como resultado, 3.755 libadores fueron retirados del espacio público en calles, plazas, parques y alrededores de eventos masivos.

Le invitamos a que lea: Alerta por UV extremo en Quito: así estará el clima este lunes 8 de diciembre

525 estudiantes de Quito recibirán ayudas económicas para continuar sus estudios Leer más

Además, los equipos de control retuvieron 6.403 botellas de licor, gran parte de ellas canelazo preparado con alcohol sin registro sanitario, considerado un riesgo para la salud de los consumidores.

Controles para proteger la salud

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que los operativos también se centraron en reducir otros factores de riesgo. Entre las principales acciones, destacó el retiro de 1.520 cigarrillos sin registro sanitario, productos comercializados de forma irregular y presumiblemente de contrabando.

“Los controles también se enfocaron en retirar productos que representaban un peligro para la salud, especialmente aquellos sin respaldo sanitario”, explicó Chiriboga.

150 funcionarios desplegados en zonas estratégicas

Durante los tres días de celebraciones, la AMC movilizó a 150 funcionarios en zonas focalizadas como:

Bulevar de las Naciones Unidas

Avenida de Los Shyris

Alrededores de universidades

Sectores con eventos masivos y gran afluencia de personas

El objetivo fue prevenir incidentes, mantener el orden y asegurar el cumplimiento de la normativa municipal.

Supervisión al comercio autónomo

Otro eje clave fue el control al comercio autónomo. Durante los operativos se verificó a 1.034 comerciantes autónomos para comprobar que cumplan con la normativa vigente, evitar ocupaciones indebidas y ordenar la actividad en los espacios autorizados para la venta.

La AMC destacó que estos resultados refuerzan el mensaje de que Quito puede disfrutar sus festividades sin poner en riesgo la salud, la seguridad ni la convivencia pacífica de sus habitantes y visitantes.

RELACIONADAS Conductor ebrio provocó volcamiento de camión en la Simón Bolívar

Los operativos no se detendrán con el cierre de las fiestas capitalinas. La entidad anunció que continuará con los controles durante Navidad y Fin de Año, fechas en las que aumenta el consumo de alcohol y la actividad comercial en espacios públicos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.