  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Un feliz año venidero 2026

Agradezco al Diario EXPRESO y a todos los que lo conforman y hacen posible plasmar los artículos para los lectores

Gracias a Dios por haberme permitido seguir plasmando, entre tintas y letras, en las páginas de la vida. El tiempo nos ha enseñado la importancia de la paciencia, de saber esperar, escuchar y confiar en el momento adecuado. Recuerda: la vida es un reflejo de tus pensamientos; cambiando lo que piensas, cambiarás tú vida. Vive la vida sin arrepentimientos, porque lo que hoy haces define tu mañana; la vida se mide en momentos, no en respiros. Muchos pierden la salud para ser maquinarias de dinero, luego pierden el dinero y arrepentidos acuden al médico, queriendo recuperar la salud. Lo único recuperable es ir a la farmacia por los medicamentos. El país necesita paz, interacción familiar, y siempre estar de las manos de Dios, nuestro padre protector, bendiciéndonos y orando por todo el prójimo. Agradezco al Diario EXPRESO y a todos los que lo conforman y hacen posible plasmar los artículos para los lectores, deseándoles un feliz Año Nuevo, éxitos venideros, y muchas bendiciones. Su humilde servidor,

Javier Valarezo Serrano

