Cartas de lectores | Carta abierta al presidente Daniel Noboa

Señor presidente: el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca se dirige a usted ante lo acontecido a raíz de declaraciones del entonces viceministro de Minas, quien en su intervención en el Encuentro Anual de Minería, el 11/12/2025, afirmó que el Gobierno no descarta el desarrollo del proyecto minero Loma Larga en el páramo de Kimsakocha y que este forma parte de las proyecciones de exportación de minerales para 2027. Esta declaración contradice lo expresado por usted, de que no continuaría con el proyecto Loma Larga, como respuesta a la masiva movilización de Cuenca en defensa de sus páramos y del agua del 16/09/2025. A raíz de ello, el MAE revocó la licencia ambiental otorgada a la empresa Dundee Precious Metals, en un acto administrativo confuso y de doble filo que puede favorecer a la propia empresa minera. La revocatoria o nulidad de la licencia ambiental no es suficiente para poner fin a la amenaza de explotación minera en Kimsakocha, pues, como anunció el viceministro, esta puede volver a emitirse. A usted le corresponde, honrando su palabra, acabar de una vez con este vaivén engañoso, en cumplimiento del mandato constitucional y de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, expresada en la consulta popular de 2021 y ratificada en la marcha histórica Quinto Río. Para ello se debe expedir el Decreto Ejecutivo que prohíba la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos materia de la consulta y revocar las concesiones mineras en el páramo de Kimsakocha, en apego a la Consulta Popular y a las decisiones judiciales, cancelando así el proyecto Loma Larga. De acuerdo con la ley, el Estado no está obligado a avanzar a la fase de explotación ni a firmar contrato alguno en Kimsakocha. Instamos a que, en un plazo perentorio, se resuelva definitivamente esta situación. No se puede mantener a Cuenca en zozobra y amenaza permanente, en un juego perverso a favor de las transnacionales mineras. Estaremos vigilantes de su decisión, que esperamos se apegue a derecho y justicia. ¡Cuenca ya decidió: Kimsakocha no se toca!

Cabildo Popular por el Agua de Cuenca

Carlos Castro Riera