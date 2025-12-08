Expreso
radiación en quito
Radiación ultravioleta y altas temperaturas: así estará el clima en Quito.ARCHIVO

Alerta por UV extremo en Quito: así estará el clima este lunes 8 de diciembre

Temperaturas elevadas y cielo poco nuboso marcarán la jornada en Quito y otros cantones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé para este lunes 8 de diciembre de 2025 una jornada con cielo poco nuboso en la mañana y un incremento ocasional de la nubosidad en la tarde, en gran parte de Pichincha.

 La entidad alertó que el nivel de radiación ultravioleta alcanzará valores extremadamente altos al mediodía, por lo que se recomienda tomar medidas de protección estrictas.

Condiciones climáticas en Quito

Según el pronóstico oficial, la capital registrará una temperatura máxima entre 21 °C y 25 °C, acompañada de un índice UV extremadamente alto.

El Inamhi advierte que la exposición directa al sol entre las 11:00 y 14:00 podría causar daños severos en la piel en pocos minutos, por lo que se aconseja limitar actividades al aire libre durante ese periodo.

Temperaturas en los cantones de Pichincha

  • Para la mañana y tarde se esperan las siguientes temperaturas máximas:

Pedro Vicente Maldonado / Puerto Quito: entre 28 °C y 30 °C

Pedro Moncayo / Cayambe: entre 22 °C y 25 °C

Rumiñahui: entre 22 °C y 24 °C

Mejía: entre 18 °C y 22 °C

  • Durante la noche del lunes y madrugada del martes 9, se prevé un marcado descenso en las temperaturas mínimas:

Quito: entre 5 °C y 8 °C

Cayambe / Pedro Moncayo: entre 4 °C y 8 °C

Rumiñahui: entre 6 °C y 9 °C

Mejía: entre 1 °C y 4 °C

Puerto Quito / Pedro Vicente Maldonado: entre 20 °C y 22 °C

La noche se presentará parcialmente nublada, mientras que la madrugada tendrá un cielo poco nuboso.

Advertencia nacional por altas temperaturas

La alerta meteorológica por temperaturas elevadas en Ecuador estará activa desde las 10:00 del 8 de diciembre hasta las 16:00 del 10 de diciembre.

En este periodo, se prevén temperaturas de hasta 35 °C en la región Litoral, 34 °C en la Amazonía y hasta 26 °C en la Sierra.

Estas condiciones se deben al ingreso de aire seco desde el Pacífico, que reduce la humedad en los niveles altos y medios de la tropósfera, generando ambientes más cálidos y secos en las mañanas.

Riesgos asociados: golpes de calor e incendios forestales

Las autoridades advierten un aumento del riesgo de golpes de calor, deshidratación y daños por radiación UV. Además, se incrementa la probabilidad de incendios forestales, especialmente en sectores con vegetación seca o acumulada.

RELACIONADAS

Recomendaciones del Inamhi

  • Ante la jornada de radiación extrema, el Inamhi sugiere:

  • Utilizar bloqueador solar FPS 50+ y reaplicarlo cada dos horas.

  • Evitar la exposición al sol entre 11:00 y 15:00.

  • Usar sombrero, gafas UV y ropa de manga larga.

  • Mantenerse hidratado.

  • Modificar rutinas y evitar actividades al aire libre durante los picos de radiación.

