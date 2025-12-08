Basura en Quito: ¿sube o baja la tarifa con la nueva fórmula de cobro?

Así será la nueva forma de cobro de la tasa de recolección de basura que se aplicará en Quito

El Concejo Metropolitano analiza una ordenanza. Se prevé que la nueva modalidad de cobro se aplique desde enero del 2026.

El Concejo Metropolitano de Quito alista un cambio en la forma de recaudar la tasa de recolección de basura. La propuesta, que avanza en su primer debate, plantea que este valor ya no se incluya en la planilla de energía eléctrica, sino que se cobre a través de la factura de agua potable.

De acuerdo con el proyecto de ordenanza, la tasa se aplicará bajo un nuevo esquema segmentado que divide a los usuarios en tres grupos: residencial, comercial e industrial. La variación del valor dependerá directamente del consumo de agua potable; es decir, a mayor consumo, mayor será el monto que se pagará por el servicio de recolección de residuos. “Seis de cada diez quiteños pagarán lo mismo o menos”

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que el objetivo del nuevo sistema es que el impacto económico sea menor para los ciudadanos y más proporcional al nivel de consumo. Por ello, cada segmento contará con pisos mínimos de consumo que permitirán ajustar el cobro.

Muñoz señaló que la mayor variación se registrará en el sector industrial, que tendrá incrementos en relación con el esquema anterior. “Seis de cada 10 quiteños pagarán lo mismo o incluso un poquito menos de lo que pagaban en la planilla eléctrica”, indicó.

¿Cuándo empezará el nuevo cobro?

La ordenanza deberá pasar por dos debates en el Concejo Metropolitano y se prevé que quede aprobada a mediados de diciembre de 2025. Con ello, la nueva modalidad se aplicará desde enero de 2026.

La nueva tasa se reflejará en las planillas de agua del mes de febrero. Recordó además que, durante los tres meses en los que no se cobró esta tasa por la transición entre modelos, el Municipio debió cubrir el servicio de recolección de basura con 18 millones de dólares del presupuesto municipal.

