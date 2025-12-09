Persecución en Quito: taxista por aplicación es liberado tras secuestro: Así operaban

Secuestro en Quito: cayó banda que captó a taxista con cuenta falsa en la app

Los tres detenidos fueron capturados en Ciudad Bicentenario tras secuestrar a un taxista por aplicación.

La rápida acción policial permitió frustrar un secuestro extorsivo y capturar a tres delincuentes en Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito. La madrugada de este 9 de diciembre de 2025, agentes del Distrito Calderón interceptaron un vehículo sospechoso y descubrieron que en su interior mantenían retenido a un taxista que había sido secuestrado horas antes en La Mariscal.

Persecución policial terminó con tres delincuentes capturados en Quito

Según informó Mauricio León, subcomandante de Policía de Quito, el operativo se activó cuando un patrullero realizaba un recorrido preventivo por la avenida Simón Bolívar. “En ese momento se percataron de que los ocupantes de un vehículo rojo estaban en actitud sospechosa”, explicó. Al intentar acercarse, los sospechosos encendieron el motor para huir, lo que desató una persecución policial.

Metros más adelante, el vehículo se encunetó. Dos de los ocupantes intentaron escapar a pie, mientras que un tercero permaneció dentro del automóvil. Los uniformados lograron detener a los tres sujetos y, al revisar el interior del vehículo, hallaron a un hombre maniatado: era un taxista de aplicación que había sido secuestrado y golpeado.

Ya en la Unidad de Vigilancia Central de Calderón, la víctima relató cómo fue capturada. Contó que recibió un servicio mediante un perfil falso en la aplicación. “En la foto del cliente aparecía una mujer y debía ir hasta la Amazonas y Robles. Ahí se subieron los tres hombres”, dijo. El destino solicitado era Pomasqui.

Un perfil falso en la aplicación fue la trampa para el conductor

Durante el trayecto, los pasajeros se mantuvieron en silencio, lo que encendió las alertas del conductor. Pese a sus sospechas, continuó el viaje hasta que lo obligaron a desviarse por un camino desolado.

En un terreno baldío lo golpearon, le robaron ocho dólares, el celular y le exigieron acceder a su cuenta bancaria. Luego lo ataron con el cable del teléfono y lo sometieron ahorcándolo con una cuerda.

La víctima señaló que los secuestradores le advirtieron que lo extorsionarían y robarían el vehículo. También dijeron que lo abandonarían en un sitio lejano para impedir que pidiera ayuda. Ese plan no se concretó debido a que, en plena huida, se toparon con el patrullero que terminó por frustrar el delito.

RÁPIDA ACCIÓN POLICIAL



En el sector de Bicentenario, logramos la aprehensión de 03 ciudadanos por el delito de secuestro.



INDICIOS:



- 01 vehículo recuperado

- 01 terminal móvil #PolicíaEcuador#ServirYProtegerConfirmeza pic.twitter.com/sEtWhVagoz — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) December 9, 2025

Al revisar los antecedentes penales de los detenidos, la Policía descubrió que uno de ellos registra un amplio historial delictivo, con delitos que van desde robo hasta asesinato.

Los tres implicados fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la avenida Patria, en el centro-norte de Quito, para la respectiva audiencia.

Este hecho se suma a otro ocurrido el fin de semana, cuando un taxista fue baleado y asesinado en el sur de la ciudad, lo que refleja la creciente vulnerabilidad de los conductores de transporte por aplicación.

