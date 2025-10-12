Expreso
Construcciones ilegales
Denuncia. Moradores identificaron maquinaria en la zona patrimonial de Loma Pugo.Cortesía

Quito: Denuncian destrucción de sitio arqueológico Loma Pungo

El Instituto Nacional de Patrimonio realizará una inspección este lunes 13 de octubre. 

El colectivo Ilaló Verde alertó sobre la necesidad urgente de intervenir en Loma Pungo, un sitio arqueológico ubicado en Quito, ante la presencia de maquinaria que estaría causando daños al lugar. Según la organización, los hechos fueron denunciados nuevamente, pero las autoridades no han logrado ingresar al área para detener la destrucción.

Vecinos denunciaron presencia de maquinaria en la zona 

Le invitamos a que lea: 118 detenidos durante la jornada de protestas del Paro Nacional 2025 en Quito

“Se debería permitir el acceso, considerando que se está cometiendo un delito en Loma Pungo”, indicó el colectivo, que señaló que la Policía Nacional acompañó la denuncia inicial, aunque hasta el momento no se han registrado resultados concretos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) respondió a través de la red social X que ha realizado inspecciones en el sitio junto al Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y la Policía Patrimonial.

El organismo informó que, el pasado 6 de octubre, no se permitió el ingreso a sus técnicos, por lo que han gestionado un acceso técnico autorizado programado para este lunes 13 de octubre a las 11:00.

