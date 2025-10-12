Cuenca, Quito y Manta, las ciudades más caras

Servicios. Cuenca, la ciudad azuaya siempre ha encabezado el ranking de ciudades más caras del país.

La canasta básica familiar en Ecuador cerró septiembre de 2025 en $ 819,77, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, el costo varía significativamente entre las nueve ciudades donde se realiza el levantamiento de precios.

Cuenca se consolidó como la ciudad más cara del país, con una canasta básica de $867,85. Le siguen Quito con $842,09 y Manta con $846,09. En el otro extremo, Santo Domingo de los Colorados registró el costo más bajo, con $763,22, seguido por Esmeraldas ($790,70) y Machala ($796,30).

A nivel regional, la Sierra presenta costos superiores a la Costa. La canasta básica en las ciudades de la Sierra se ubicó en promedio en $833,04, mientras que en las ciudades costeras se ubicó en $ 806,50. Esta brecha de $26,54 refleja diferencias en la estructura de precios, disponibilidad de productos y dinámicas de mercado propias de cada territorio.

El INEC señala que la canasta familiar básica está compuesta por 75 productos y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades de un hogar tipo de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan la remuneración básica unificada. Este indicador se construye a partir de 25.350 datos levantados mensualmente en Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Colorados.

La inflación mensual de septiembre fue de 0,08%, mientras que la anual se ubicó en 0,72%. Las ciudades que registraron mayor inflación anual fueron Loja con 1,92%, Cuenca con 1,05% y Santo Domingo con 1,51%. Por el contrario, Ambato presentó la inflación anual más baja con 0,27%.

Transporte, mayor peso en indicador

En cuanto a la variación mensual de precios entre agosto y septiembre, Ambato lideró el incremento con 0,59%, seguida de Cuenca (0,44%) y Loja (0,49%). En contraste, Santo Domingo registró una disminución de precios del 0,34%, al igual que Manta con 0,32% y Machala con 0,18%.

Las divisiones de consumo que más incidieron en la inflación mensual fueron transporte, con 0,0472 puntos porcentuales, seguido de educación con 0,0179 puntos y salud con 0,0078 puntos. En contraste, alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una incidencia negativa de 0,0042 puntos.

