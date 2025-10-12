Policía Nacional reporta 118 detenidos en las manifestaciones del 12 de octubre

Durante las protestas del Paro Nacional 2025 en Quito, 118 personas fueron detenidas tras enfrentamientos con la Policía

Un total de 118 personas fueron aprehendidas durante las manifestaciones registradas este domingo 12 de octubre de 2025, en el marco del Paro Nacional, según el balance difundido por la Policía Nacional del Ecuador.

De acuerdo con el informe oficial, entre los detenidos figuran 107 adultos y 11 adolescentes, de los cuales 108 son hombres y 10 mujeres. La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana (108), aunque también se reportaron cinco venezolanos, tres colombianos, un argentino y un español.

En cuanto a su situación judicial, 42 personas recibieron dictamen de libertad, 29 obtuvieron medidas sustitutivas, una quedó pendiente de audiencia y dos extranjeros fueron deportados. Hasta el cierre de la jornada, no se registraron órdenes de prisión preventiva.

Momentos de tensión en El Arbolito y El Ejido

Las manifestaciones en la capital se concentraron principalmente en el Parque El Arbolito y sus alrededores, donde se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional.

Durante el operativo de dispersión, los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para desalojar a los participantes que se encontraban en el sector del Parque El Ejido, en el centro norte de Quito.

En redes sociales circularon videos del momento en que una manifestante fue detenida en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las imágenes se observa cómo intenta liberarse mientras otras personas le preguntan su nombre para documentar el hecho.

Autoridades monitorean la seguridad nacional

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el ECU 911 de Quito, se mantiene un seguimiento permanente a los incidentes registrados durante el paro.

“Nos encontramos monitoreando y coordinando acciones interinstitucionales de forma permanente a nivel nacional. Seguimos trabajando. Quito está en paz”, señaló Reimberg a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

