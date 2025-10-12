Expreso
operativo de control
Operativo. Durante el megaoperativo, 10 locales fueron clausurados en Calderón y Comité del Pueblo.Cortesía Municipio

Operativo nocturno en Quito: 10 locales clausurados y menores rescatados

Durante dos noches consecutivas, los sectores de La Delicia y Calderón fueron escenario de un amplio operativo que transformó el pulso del feriado quiteño. Sirenas que rompían el silencio, patrullas recorriendo las calles y la presencia constante de autoridades marcaron cada esquina, dejando claro que el espacio público no es tierra de nadie.

26 establecimientos fueron inspeccionados

En total, 26 establecimientos fueron inspeccionados, 10 clausurados y 3 suspendidos temporalmente. Siete personas fueron detenidas: cuatro por conducir en estado etílico, una por intento de cohecho, otra con boleta judicial pendiente y una más por infracciones diversas

Además, se retiraron de circulación cuatro vehículos, se decomisó licor ilegal, se retiraron cigarrillos de contrabando y se rescataron menores de edad, mientras se frustraban intentos de soborno.

La estrategia “Quito en Control” busca recuperar zonas donde el uso del espacio público se ha distorsionado y garantizar que las normas se cumplan de manera efectiva. 

“Estas operaciones no son improvisadas; se planifican con información técnica y denuncias ciudadanas, lo que nos permite llegar a los puntos más conflictivos con respuestas efectivas”, explicó Cristian Paredes, jefe de operativos de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos.

El operativo inició la noche del viernes 10 de octubre en Comité del Pueblo, en La Delicia, donde se realizaron clausuras, decomisos de alcohol y cigarrillos ilegales, y sanciones a conductores. La acción continuó la madrugada del sábado en Calderón, con inspecciones en establecimientos, detenciones y retenciones vehiculares.

