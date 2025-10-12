Quito: Manifestantes llegan al parque El Arbolito en el día 21 del paro

Manifestantes llegaron hasta el parque el Ejido, en el centro-norte de Quito. Hay una fuerte presencia militar y policial.

Manifestantes llegaron este domingo 12 de octubre de 2025 al parque El Arbolito, en el centro norte de Quito.

Con tambores, banderas y gritos de “¡Fuera Noboa, fuera!”, manifestantes llegaron este domingo 12 de octubre de 2025 al parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. La movilización se desarrolla en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que cumple 21 días, y coincide con la conmemoración del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad.

La marcha llegó al parque El Arbolito pese a disturbios

Desde tempranas horas, grupos de personas se concentraron en el redondel de La Villaflora, en el sur de la capital, para avanzar hacia el centro. “Esta marcha no cuenta con autorización”, advirtió un uniformado de la Policía Nacional a los manifestantes que iniciaron su recorrido por la avenida Napo. Minutos después se registraron enfrentamientos entre los marchantes y miembros de la fuerza pública, que lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Pese a los bloqueos, varios grupos lograron avanzar por calles alternas hacia El Ejido y el parque El Arbolito, donde los organizadores esperaban la llegada de columnas provenientes de otros sectores de la ciudad. Otros manifestantes optaron por dirigirse desde El Trébol, luego de haber sido reprimidos en la avenida Napo.

En otros sectores de Quito, como las avenidas Granados y 6 de Diciembre, también se registraron concentraciones de manifestantes. En esta última arteria vial, varios grupos se reunieron con la intención de avanzar hacia el parque El Ejido, donde se desarrollaban otras movilizaciones en el marco de la jornada de protesta.

El sector del parque El Arbolito amaneció con un fuerte resguardo policial y militar. Los uniformados mantienen cercado el perímetro para evitar desmanes y proteger los espacios públicos aledaños al Centro Histórico.

Los manifestantes se encontraron con un fuerte contingente de la policía en el parque El Abolito. Gustavo Guamán

Pasadas las 12:50, el flujo vehicular se normalizó en la avenida Napo, tras la intervención de policías y militares que despejaron la vía. Sin embargo, la movilización continuó en pequeños grupos que se reagruparon nuevamente en La Villaflora para insistir en llegar al punto central de la protesta.

En la madrugada de este domingo, militares y policías cerraron el paso vehicular en la carretera que une a Quito y Cayambe, así como en las vías Quito - Guayllabamba y Guayllabamba - Tabacundo.

