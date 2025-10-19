Cuatro fallecidos y un herido dejó un accidente de tránsito, en la Panamericana Norte

Un siniestro en la Panamericana Norte causó la muerte de 4 personas, incluida una bebé Solo un hombre sobrevivió

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) establecerá las razones de este siniestro.

Un hombre de 34 años se recupera en el Hospital San Francisco, ubicado en el norte de Quito, luego de sobrevivir a un fatal accidente de tránsito que se registró en la Panamericana Norte, en la noche del 18 de octubre pasado.

(Lea también | Tigo tiene un pie en Ecuador, pero continúa sin luz verde)

Los médicos que atendieron a la víctima señalaron que su estado de salud era grave y que tenía varias fracturas en el cuerpo sobre todo, en el cráneo.

Él y otras cuatro personas, entre ellas una bebé, sufrieron el aparatoso siniestro registrado a las 21:04. De los cinco ocupantes, cuatro fallecieron tras el siniestro de tránsito. Mientras tanto, uno quedó con vida, pero con heridas de consideración.

Según la grabación de una cámara de seguridad de este sector conocido como Capilla Divino Niño, el conductor del vehículo perdió pista, se subió a la vereda, se volcó y, finalmente, se impactó en contra de la pared de los domicilios de este sector, ubicado en las afueras de Quito.

El SIAT investigará las causas de este accidente

Investigadores del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía levantaron evidencias para determinar cuál habría sido la causa de este incidente.

Por lo pronto, se conoció que se manejan dos hipótesis: un presunto exceso de velocidad y un posible daño en la carretera que habría provocado que el conductor pierda el control del automóvil.

Ciudadano que se hacía pasar por funcionario del SRI va a prisión y pagará multa Leer más

Además, durante la investigación se determinará si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

Tras este siniestro, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el paso vehicular por varias cuadras en esta zona hasta que se realizara el peritaje de los agentes policiales. El vehículo negro quedó destruido. Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas se encontraban a varios metros de dónde ocurrió el impactó.

Imágenes del accidente de tránsito se difundieron en redes sociales

Este hecho se viralizó. En redes sociales se compartieron varios videos en los que los parientes de las víctimas lloraban desconsolados al ver los cadáveres esparcidos en la carretera, que conecta Quito con Cayambe, Guayllabamba, Tabacundo; y con la provincia de Imbabura.

Los cuerpos de las personas fallecidos fueron llevados al Departamento de Medicina Legal, ubicado en las avenidas Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, donde continuaran las diligencias del caso.

Por su parte, el sobreviviente fue atendido en el sitio por paramédicos del Ministerio de Salud Pública y luego lo trasladaron de emergencia al hospital San Francisco.

Usuarios en redes sociales señalaron que las autoridades deberían tomar implementar medida o colocar algún tipo de señalética en el sector para evitar siniestros como este.

Grace Guevara comentó que en la calle Leonidas Proaño hay muchos conjuntos habitacionales y que las personas que viven allí hicieron el pedido de un semáforo porque, al parecer, los vehículos circulan a altas velocidades porque ese tramo de la Panamericana es uno de los ingresos a la capital.

Esa misma noche se registró otro siniestro de tránsito en el sector de la Y, en el norte de Quito, donde un vehículo se impacto contra la puerta de un domicilio. En este caso, el conductor y su acompañante resultaron heridos.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ