Quito compite nuevamente por los 'Óscar del Turismo' en tres categorías

Quito ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978.

Quito vuelve a sonar en el mapa mundial del turismo. La capital ha sido nominada a los World Travel Awards 2026, conocidos popularmente como los Óscar del Turismo, y esta vez compite en tres categorías: Destino Líder de Ciudad en Sudamérica, Destino Cultural Líder de Sudamérica y Mejor Organismo de Promoción Turística.

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Las nominaciones llegan en un momento en que la ciudad busca consolidarse más allá de su postal clásica y proyectarse como un destino que mezcla historia, innovación y nuevas experiencias.

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Las votaciones se registran en la página web World Travel Awards y estarán habilitadas hasta el próximo 12 de junio.

En la edición 2025 de los World Travel Awards, Quito ya se llevó el título de Destino Cultural Líder de Sudamérica, impulsado en gran parte por su Centro Histórico, considerado uno de los mejor conservados de América Latina.

La ciudad también integra la Unesco Creative Cities Network en la categoría de Arquitectura, un sello que pone en valor tanto su herencia urbana como su capacidad de reinventarse.

A eso se suma que Quito es la primera ciudad del país en ser verificada como Destino Turístico Inteligente, bajo estándares de UN Tourism, lo que apunta a una apuesta clara por la sostenibilidad, la accesibilidad y el uso de tecnología en la experiencia del visitante.

Las parroquias rurales también son destinos atractivos

El movimiento turístico no se queda en el casco urbano. En las parroquias rurales también hay historias que están captando atención internacional.

Pacto, por ejemplo, logró colarse en la lista de Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, mientras Yunguilla fue distinguida con el premio TO DO Award por sus prácticas de turismo comunitario, donde la organización local y el cuidado del entorno son protagonistas.

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Y si de sabores se trata, Quito también empieza a abrirse camino. El restaurante Zero Lab Fine Dining fue reconocido en los World Culinary Awards 2025 como el Mejor Fine Dining de Sudamérica y del Ecuador, una señal de que la ciudad no solo se recorre, también se degusta.

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