Quito: cae en Carapungo banda de robacarros con múltiples antecedentes

Según las autoridades, los automóviles robados eran desarmados y sus partes comercializadas en distintas ciudades del país

La aprehensión se realizó en Carapungo, donde los sospechosos fueron localizados tras labores de seguimiento.

La Policía Nacional detuvo en flagrancia a tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito. Según las autoridades, los automóviles sustraídos eran desarmados y sus partes comercializadas posteriormente en distintas ciudades del país. La aprehensión se realizó en Carapungo, donde los sospechosos fueron localizados tras labores de seguimiento.

Los detenidos registran un amplio historial de antecedentes penales. El primero, identificado como Edison Daniel, de 48 años, cuenta con ocho detenciones previas, entre ellas cuatro por robo, tres por asociación ilícita y una por ocultación de objetos robados.

El segundo implicado, Luis Alberto, de 73 años, suma seis detenciones: una por asociación ilícita, dos por ocultación de cosas robadas, una por falsificación de moneda, otra por falsificación de firmas y una por estafa.

El tercero, Daniel David, de 47 años, presenta trece detenciones previas, once de ellas por robo, una por tráfico ilícito y una por ocultación de cosas robadas.

Tras su captura, los tres sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso correspondiente. La Policía indicó que continuará con las investigaciones para determinar si existen más implicados en esta red dedicada al desarme y comercialización ilegal de vehículos y autopartes.

Más bandas se suman a robar carros en Quito

La intervención se realizó en el sector de Oyacoto, norte de Quito, y dejó como saldo cinco personas detenidas, varias motos y autos recuperados, además de un arma decomisada. Todo empezó alrededor de las 23:00, cuando una alerta del ECU 911 reportó el robo de un vehículo en Conocoto.

Según la denuncia, el conductor, que realizaba servicios de transporte por aplicación, fue interceptado por sujetos que le arrebataron el auto. Gracias al GPS del vehículo, los policías lograron rastrear su ubicación hasta la comuna de Oyacoto.

Al llegar al punto marcado por las coordenadas, las unidades encontraron dos autos estacionados en una vía secundaria y un tercero dentro de un inmueble. En el lugar había varias personas que, al notar la presencia policial, intentaron evadir a los agentes. Todos fueron neutralizados y detenidos.

Los aprehendidos, cinco hombres ecuatorianos, son mayores de edad. Uno de ellos ya tenía antecedentes por robo y otros delitos, detalló la Policía.

