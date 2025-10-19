Rastreo GPS permitió ubicar a banda de robacarros en el norte de Quito

El conductor realizaba servicios de transporte por aplicación y fue interceptado por los implicados

Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por robo y otros delitos, detalló la Policía.

La noche del 18 de octubre de 2025, un operativo policial desarticuló a una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos en la capital.

La intervención se realizó en el sector de Oyacoto, norte de Quito, y dejó como saldo cinco personas detenidas, varias motos y autos recuperados, además de un arma decomisada.

Todo empezó alrededor de las 23:00, cuando una alerta del ECU 911 reportó el robo de un vehículo en Conocoto. Según la denuncia, el conductor, que realizaba servicios de transporte por aplicación, fue interceptado por sujetos que le arrebataron el auto. Gracias al GPS del vehículo, los policías lograron rastrear su ubicación hasta la comuna de Oyacoto.

Al llegar al punto marcado por las coordenadas, las unidades encontraron dos autos estacionados en una vía secundaria y un tercero dentro de un inmueble.

Implicados trataron de huir

En el lugar había varias personas que, al notar la presencia policial, intentaron evadir a los agentes. Todos fueron neutralizados y detenidos.

Los aprehendidos, cinco hombres ecuatorianos, son mayores de edad. Uno de ellos ya tenía antecedentes por robo y otros delitos, detalló la Policía.

Durante el operativo se recuperaron tres autos con alerta de robo (uno plomo, uno plateado y uno vino), dos motocicletas (una roja reportada como robada y otra negra retenida para investigación), además de un revólver con empuñadura de madera y dos celulares.

Al notar la presencia policial, varios vecinos se acercaron al sitio. Tras conversar con dirigentes comunitarios, se acordó que los detenidos serían expulsados de la zona.

La investigación continúa para determinar el alcance de esta red y si existen más implicados. Mientras tanto, los vehículos recuperados se devolverán a sus propietarios tras las diligencias correspondientes.

#IMPORTANTE



AFECTAMOS A UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS CON LA APREHENSIÓN DE 5 IMPLICADOS



Mediante labores investigativas y operativas ejecutadas en el sector de Oyacoto, Distrito Calderón, #DMQ, personal policial realizó una intervención que permitió la… pic.twitter.com/s33WQ9PSAr — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 19, 2025

