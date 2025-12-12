Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Muerte violenta en el norte de Quito
Referencial. Un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza en el norte de Quito.freepik

Crimen en San Carlos: joven murió en presunto sicariato en Quito

Sicariato en el norte de Quito genera fuerte congestión vehicular

La mañana de este viernes 12 de diciembre, aproximadamente a las 07:30, un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el norte de Quito. El ataque ocurrió en el sector de San Carlos, a la altura de la avenida Mariscal Sucre y Legarda, una zona donde moradores aseguran que en los últimos días ya se han registrado hechos violentos similares.

Le invitamos a que lea: Vías sin cruces ni límites: la falta de señalización pone en riesgo a Tumbaco

Ataque armado en plena vía pública

Según información preliminar de la Policía Nacional, la víctima caminaba por una acera del sector cuando fue sorprendida por atacantes que, presuntamente, le dispararon en la cabeza. El crimen ocurrió de manera rápida y aún no se han determinado las circunstancias exactas del ataque.

María Fernanda Solíz, catedrática de la Universidad Andina e integrante de Alianza Basura Cero.

“Preocupa que el Municipio de Quito tercerice la gestión de residuos”: Fernanda Solíz

Leer más

Cuando los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron para brindar asistencia, confirmaron que el ciudadano ya no tenía signos vitales. Paramédicos de la institución señalaron que el afectado presentaba una herida compatible con un impacto de proyectil.

Aunque aún no ha sido identificada, personal bomberil estimó que se trataría de un hombre de aproximadamente 25 años.

Caos vehicular en la Mariscal Sucre

Tras el hecho violento, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al lugar para gestionar la movilidad. Debido a las labores investigativas y al cierre parcial de la vía, se generó una fuerte carga vehicular en la Mariscal Sucre y sus alrededores.

Moradores del sector manifestaron su preocupación, pues aseguran que este no sería un caso aislado, ya que en la última semana se habría registrado otro hecho violento en la zona.

RELACIONADAS

Investigación en marcha

Unidades especializadas de la DINASED y de Criminalística realizan el levantamiento de indicios para determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a la víctima y establecer responsabilidades. Por ahora, la Policía no ha revelado información sobre los posibles móviles del ataque.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Crimen en San Carlos: joven murió en presunto sicariato en Quito

  2. Directv: Agenda deportiva para el viernes 12 de diciembre

  3. Quito refuerza controles y prevención por uso de pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

  4. Juez de Pasaje libera a cabecilla criminal: ¿qué denunció el ministro del Interior?

  5. Nicolás Maduro anuncia que en Venezuela "ya es 2026"

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos