Crimen en San Carlos: joven murió en presunto sicariato en Quito
Sicariato en el norte de Quito genera fuerte congestión vehicular
La mañana de este viernes 12 de diciembre, aproximadamente a las 07:30, un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el norte de Quito. El ataque ocurrió en el sector de San Carlos, a la altura de la avenida Mariscal Sucre y Legarda, una zona donde moradores aseguran que en los últimos días ya se han registrado hechos violentos similares.
Ataque armado en plena vía pública
Según información preliminar de la Policía Nacional, la víctima caminaba por una acera del sector cuando fue sorprendida por atacantes que, presuntamente, le dispararon en la cabeza. El crimen ocurrió de manera rápida y aún no se han determinado las circunstancias exactas del ataque.
Cuando los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron para brindar asistencia, confirmaron que el ciudadano ya no tenía signos vitales. Paramédicos de la institución señalaron que el afectado presentaba una herida compatible con un impacto de proyectil.
Aunque aún no ha sido identificada, personal bomberil estimó que se trataría de un hombre de aproximadamente 25 años.
Caos vehicular en la Mariscal Sucre
Tras el hecho violento, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al lugar para gestionar la movilidad. Debido a las labores investigativas y al cierre parcial de la vía, se generó una fuerte carga vehicular en la Mariscal Sucre y sus alrededores.
Moradores del sector manifestaron su preocupación, pues aseguran que este no sería un caso aislado, ya que en la última semana se habría registrado otro hecho violento en la zona.
🚨#CierreVialQuito |— AMTQuito (@AMT_Quito) December 12, 2025
🛣️ Dirección: Av. Mariscal Sucre y Julio César Villacrés
🚧 Cierre: carril derecho sobre la Av. Mariscal Sucre
🔀 Sentido: norte - sur
⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/ep5m1am8aa
Investigación en marcha
Unidades especializadas de la DINASED y de Criminalística realizan el levantamiento de indicios para determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a la víctima y establecer responsabilidades. Por ahora, la Policía no ha revelado información sobre los posibles móviles del ataque.