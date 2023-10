Paulina Narváez y sus relatos de luz y de sombra

Una mujer aguarda el sonido del timbre en la puerta de una escuela. A su alrededor, los padres de familia la observan temerosos. No dice nada, no llora, solo mira la puerta, esperando una cabecita familiar, la de su hija. Su hija muerta, que nunca volverá a salir de la escuela.

Este y otros fantasmas, reconfortantes aparecidos y oscuros personajes pueblan ‘Esa sutil e irresistible sombra’, colección de relatos de la escritora quiteña Paulina Narváez, publicado por Rayuela Editores.

Dividido en tres partes, la obra aborda la memoria, que se manifiesta a través de la nostalgia, el cariño, e incluso de las mentiras que a veces nos contamos a nosotros mismos para continuar viviendo.

Narváez publicó su primer libro, ‘El viaje de la nube gorda’ en 2020. El relato infantil la llevó a querer recontar su propia infancia, y lo logró en los talleres de narrativa personal de la escritora y librera quiteña Mónica Varea. Sin embargo, no fue un proceso sencillo.

“El reto más grande fue quitarme los miedos que tenía encima. No es fácil arriesgarse y sacar un pedazo de uno mismo para que todo el mundo lo vea… Hubo temor y mucha autocensura. Pensaba en qué opinaría mi familia. Cuando uno escribe este tipo de género lo piensa dos veces porque no quiere lastimar a las personas que han estado alrededor de su vida”, afirma.

Me gusta escribir en base al suspenso. Es el recurso que uso para hablar sobre la memoria y la muerte, y sobre cómo lo cotidiano puede convertirse en una pesadilla o un sueño.



Paulina Narváez

Escritora

Pese a ello, la autora fue trabajando los textos pausadamente, empezando con los que recuentan su propia infancia. Ubicados en la primera parte de la obra, estos recrean la familia, las abuelas y los temores de la niñez. Una vez concluido el proceso, se adentró en la ficción.

“Lo más complejo es encontrar la voz propia. Como escritor lees mucho, es la base que necesitas para escribir, pero poder encontrar tu propia voz es dificilísimo. Sin embargo, una vez que la encuentras se vuelve una parte innata de ti. En mi caso, siento que la hallé a través de la cotidianidad. La cotidianidad es eso que me alimenta para poder contar mis historias, pero me doy el permiso de irme inventando personajes”, señala.

La gran fortaleza de ‘Esa sutil e irresistible sombra’ está en el equilibrio entre los eventos anodinos que pueden dar un giro hacia lo inesperado, y la constancia de la verosimilitud.

“En un inicio, mi obsesión por la memoria era inconsciente, pero se convirtió en algo consciente porque es un tema que me apasiona, un tema sobre el que he investigado un montón. Me gusta escribir en base al suspenso. Es el recurso que uso para hablar sobre la memoria y la muerte, y sobre cómo lo cotidiano puede convertirse en una pesadilla, o en un sueño”, dice.

Esa sutil e irresistible sombra es un relato publicado por la editorial Rayuela Editores. Cortesía

Para Narváez, el salto al vacío lo experimentó en carne propia tras la pandemia, cuando decidió pausar su carrera para dedicarse a tiempo completo a la escritura, un sacrificio que asegura fue crucial en la culminación de estos veintiún relatos.

“Ver el libro terminado me dio la misma sensación que experimenté cuando nacieron mis hijas. Es sentir que das a luz a algo en lo que invertiste todo. Para poder terminarlo tomé decisiones drásticas en mi vida profesional, porque a la escritura hay que darle tiempo. No es un hobby, es un oficio al que hay que darle tiempo y el respeto que se merece”, reflexiona.

Y no ha sido en vano, pues tras su lanzamiento, el libro de relatos se convirtió en la segunda obra más vendida en la urbe, impulsando a la autora hacia una nueva meta: una novela.

“Mi fuerte son los relatos, que son más rápidos, más caóticos. La novela tiene un ritmo más sostenido, y requiere otro tipo de escritura. Ha sido un reto pero siento que estoy en el camino correcto”, comenta.

